看懂小孩是害羞還是內向，兩招提升孩子社交力

文／丹妮爾‧迪克博士（Danielle Dick， Ph.D.）

低外向孩子有時候會被描述成是害羞，但害羞和內向事實上是兩回事。這兩種特質之所以被人混淆，是因為低外向和害羞可以導致類似的行為，例如不願加入團體活動或其他孩子一起玩。兩者間主要的不同點在於，低外向兒童「喜歡」獨處，偏好跟少數人待在一起，害羞的兒童則希望跟團體待在一起，卻對與人社交感到緊張（或是極端相反：社交性焦慮）。害羞的兒童可能會落在外向性維度的任一位置，如果他們的外向性是中度至高度，對於與其他孩子互動的不安可能導致寂寞感受，因為他們天性喜歡跟其他人相處。

低外向孩子則可能跟他人互動沒有問題，只是選擇不這樣做。身為父母，你有最好的條件去弄清楚孩子是低外向還是害羞。問問自己：孩子獨處時看起來不快樂嗎？他們是想要跟其他孩子相處，但太緊張以致不敢加入嗎？以上任何一個問題的答案如果是「是」，你的孩子就有可能是害羞而不是內向，那麼努力磨練社交技巧會對他們有幫助。雖然害羞有部分是受遺傳影響，但害羞並不是一種性格特質，絕對可以靠著練習而改善的。

提升孩子社交力的策略

無論你的孩子是個話匣子停不了的高外向兒童，還是不喜歡參加團體活動的低內向兒童，磨練社交技巧都能夠使大部分孩子獲益。就跟走路、講話一樣，與人互動是可以透過練習來學習並微調的。社交技巧對發展中的大腦來說是難以捉摸的；某些時候你會希望孩子能夠主動發聲（例如，當他們看到朋友被人取笑時），但某些時候你會希望他們把嘴巴閉上（例如，你們在商店購物，排在前面的人使孩子感到震驚，忍不住想要發表意見：「媽咪，那位女士的髮型好誇張！」）。

好消息是，隨著孩子不斷成長，社交技巧也會提升（成人經常也是如此）。幫助孩子發展社交敏銳度，最好的方法是「透過對話學習」。情緒能力（emotional competence）指的是一個人面對多數社交情境所需要的重要能力，這表示孩子要是能夠理解情緒如何連結到行為，就能更佳地與他人互動。任何場合都可以找到機會教導孩子這些技巧（問我兒子就知道了，他將之稱為「媽咪小撇步」，雖然現年十三歲的他，講到這個會順道翻個白眼）。舉例來說，你可以和孩子共讀一本書，然後談談書裡發生的事，將書中人物的行為跟情緒連結在一起。為什麼你覺得兔兔會這麼生氣呢？大象把小豬的玩具拿走時，你覺得小豬會覺得怎麼樣？當孩子放學回來跟你說另一個孩子在學校裡做了某件事時，可以藉此機會跟孩子談談，有沒有可能做出不同的選擇。

你也可以用角色扮演的方式，帶領孩子應對他感到困難的社交情境。舉例來說，如果你外向性低的孩子在跟大人說話時，不敢看向對方的眼睛，你們可以一起練習，並幫助孩子了解為什麼這項技巧是重要的。你可以跟孩子說一個故事，說故事的時候眼睛看著地上，然後問孩子他感覺怎麼樣。這能幫助孩子了解，如果跟他人交談時沒有眼神交流，會讓對方覺得不舒服。接著讓孩子練習跟你講一個故事，要他把眼神放在你的身上。

書名：《天賦密碼：從基因科學了解孩子天生優勢，實踐「順性教養」的必讀聖經》 作者：丹妮爾．迪克 出版社：三采文化 出版日期：2023年1月6日

「熟能生巧」（或許未盡完美但總是更好）不只適用於團隊運動，幫助孩子培養社交技巧也是同樣的道理。當孩子在社交上表現很好時，記得要給予讚美，像是高外向孩子讓其他人有機會講話，或是低外向孩子自發性去認識新朋友。口頭嘉獎孩子的好行為是幫助孩子學習的好方法，還能夠增加這些你想要看到的好行為的出現頻率。

●本文摘自三采文化出版之《天賦密碼：從基因科學了解孩子天生優勢，實踐「順性教養」的必讀聖經》。