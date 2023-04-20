日本女性主義第一人上野千鶴子 聊聊學運現場濃厚的父權氛圍

聯合新聞網／ 麥田出版社
《上野教授教教我！從零開始的女性主義》跟著一場幽默輕鬆的世代對談，看懂一個亞洲國家的女權意識如何萌芽、建構，進進退退走到現在（圖／麥田出版提供）
《上野教授教教我！從零開始的女性主義》跟著一場幽默輕鬆的世代對談，看懂一個亞洲國家的女權意識如何萌芽、建構，進進退退走到現在（圖／麥田出版提供）

#38國際婦女節快樂！

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上野千鶴子成為者的理由

〔田房〕　 我對《無所畏懼》裡的一段話印象深刻：「（在學運中）我頂著素顏，顧不上打扮地在占領區域內和男生一起抗爭，但最後是那些化了妝、打理過自己的女生成為那些人的女友。這是我參加女性解放運動的契機。

〔上野〕　 這是米津知子說的吧。她說的沒錯，男生都有雙重標準。那些女生在柱子後面咬著袖子目送男生前往戰場，在後方等待，如果男生被逮捕遭到拘留，她們就會按照救援守則為他們送生活用品、換洗衣物，被稱為「救援天使」。

〔田房〕　哦～～

〔上野〕　另外一方面，也有和男生一起加入抗議隊伍進行示威的女生，其中有人被稱為「抗爭羅莎」，Gewalt Rosa（笑）。

〔田房〕　Gewalt？

〔上野〕　德文，意思是武力。聽過「抗爭棍」嗎？也是從這個德文字來的。

〔田房〕　我聽過「抗爭棍」。

〔上野〕　當時在東大有位女生和男生一起拿起了抗爭棍，她便被取了「抗爭羅莎」的綽號。

羅莎的由來是女性革命家羅莎．盧森堡。如果要找女朋友，就選對自己方便的，能忍耐且會在後方等待的女生，而不會找身為運動同志的女生。這就是男人的雙標，就如同今日的「綜合職和一般職女性」。

〔田房〕　綜合職是抗爭羅莎，一般職的就是救援天使？

〔上野〕　沒錯，把女人按用途分類呢。大學學運裡還有另一類的女生，就是「慰安婦」。當時對性較為主動的女生都被男生稱為「公廁」，真是有夠羞辱的詞。占女戰友便宜的同時，又在背後嘲笑她們。

〔田房〕　真過分！

〔上野〕　 這明確地表達出他們對女性有多輕蔑。而我也是在一九九一年「隨軍慰安婦」議題時，第一次知道那原本是皇軍對慰安婦的稱呼。以為是我們革命同志的男生私下如此侮辱女性已經夠讓人難以忍受，用的竟然還是皇軍的用詞。我真是震驚到說不出話。這稱呼是出於歷史，還是因為這詞誰都想得到，可能要考證才知道。

〔田房〕　皇軍是指天皇統帥的軍隊嗎？

〔上野〕　 是的。男人高喊「天皇制解體」「粉碎家族帝國主義」，實際行為卻和那些充滿父權思想的老爹沒兩樣。也就是說，那些一起在學校念書，並肩站在抗爭隊伍裡的男生其實都是不得了的父權男。就算腦子裡裝著革命，人也還是個澈底的父權社會大叔。戰前有一則川柳：「共産黨回到家，就是天皇制」，從那時便未曾改變。

書名：《上野教授教教我！從零開始的女性主義：跟著一場幽默輕鬆的世代對談，看懂一個亞洲國家的女權意識如何萌芽、建構，進進退退走到現在》
作者：上野千鶴子、田房永子
出版社：麥田出版／城邦文化
出版時間：2022年12月17日

〔田房〕　 我聽過女性主義者和共產黨員的小孩說：「父母在外頭滿口漂亮話，家裡卻是一塌糊塗」。

〔上野〕　 「忍受暴虐的妻子支持著獨裁的丈夫」這種情形更是屢見不鮮。男方若是為了革命或是階級抗爭之類的「正當理由」而奮鬥，女性這邊就更難反抗。根本就成了大後方吃苦耐勞的貞女。在學運的占領區裡也出現了這樣的性別分工。如果問我當時在那裡做了什麼，那就是捏飯糰。所以，我可是有半世紀捏飯糰的專業經驗。

〔田房〕　上野教授的飯糰是哪種形狀啊？

〔上野〕　 我捏不出外型漂亮的三角飯糰，所以都是做圓的，其實還捏得不錯呢。男生都說，如果吃到看起來醜醜的飯糰，那就是上野捏的（笑）。負責捏飯糰是大後方的妻子、煮飯婆，而這些妻子與慰安婦彼此之間又是互補的關係。明明抗爭沒有性別之分，但現實中的性別落差有多大，女性就得付出多少代價，我在其中深刻體會到了這點。讓我成為女性主義者的理由，是怨恨。

●本文摘選自之於12月17日出版之新書《上野教授教教我！從零開始的女性主義：跟著一場幽默輕鬆的世代對談，看懂一個亞洲國家的女權意識如何萌芽、建構，進進退退走到現在》


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