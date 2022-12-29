從醫是為高薪還是救人？哈佛教授直言：信念將會影響我們的幸福感

文∕塔爾．班夏哈

你對於自己最近所做的事，感覺如何？其中有什麼事情可以激勵你？以下的研究幫助我們了解，我們如何看待自己的工作。密西根大學組織心理學家艾美．瑞斯尼斯基（Amy Wrzesniewski）和珍．杜頓（JaneDutton）針對工作的目的，進行了一項令人大開眼界的研究。他們發現人們會以下列三種不同的心態，來看待他們的工作。

有些人大致上把他們的工作視為一份差事──完全是出於必要，不得不做的一份乏味的例行工作，只因你需要那份薪水。把工作當成一份差事，代表你對於如何做這份差事，幾乎沒有什麼選擇。如果你對於自己的工作認知是屬於這一類，你所感受到的是一份責任。如此一來，在工作時，你最期待的是什麼？也許是輪班結束、一週結束、期待已久的假期，或者你終於可以退休的那一天的到來。

還有一些人主要將他們的工作視為一份事業：對於不斷攀登組織階梯樂此不疲。對他們來說，一切都是為了在激烈的競爭中取得成功。把工作視為事業屬於未來導向以及獎勵導向。你的工作動力來自於你想步步高升：你期待著加薪、獎金還有晉升。

還有一些人把他們的工作視為一種使命。如果你把你的工作視為一種使命，如此將會為你帶來目的感。在這種工作認知下，你會期待做得更多，因為你真正在乎、享受這份工作，並且對於從事這份工作充滿熱情，超越了責任感或是對於薪水的需求。你的工作對你而言很重要，它是很有意義的。

我們大多數的人會在不同的時間，分別出現這三種認知心態。我們有時候會覺得自己的工作是一件苦差事，有時候會一心一意想要升遷，當然也有真正熱愛我們的工作的時候。問題是，哪一種心態占主導地位？整體來說，你對你的工作感覺如何？

思考一下你最認同下列哪一項陳述：

• 我主要把我的工作視為一份差事。儘管做起來索然無味，卻不得不去做。

• 我主要將我的工作視為一份事業。我盡其所能，只為取得進步和成功。

• 我主要將我的工作視為一種使命。我對我所從事的工作充滿熱情，並且認為這很有意義。

瑞斯尼斯基和杜頓去到不同的工作場所，研究他們的員工，根據上述三種心態將員工分門別類。在一項研究中，他們造訪醫院，與不同角色和職位的員工交談。他們觀察的第一組人員是清潔工，這些人日復一日負責掃地、打掃廁所和換床單。在清潔工中，他們看到一些將自己的工作視為一份差事的人。

他們的心態是這樣的：「我做這些是因為我別無選擇，我需要賺錢才能養家糊口。我巴不得我的輪班趕快結束。」另外有一些清潔工執行的是相同的任務，但是他們將自己的工作視為一份事業。對他們來說，努力工作是為了更上一層樓，以便獲得更高的薪水、晉升到比較資深的職位。

此外，那些醫院裡還有一些清潔工同樣負責掃地、打掃廁所以及換床單的工作，但他們把自己的工作視為重要大事的一部分：他們覺得自己對於醫生和護理師的職務以及患者的康復有所貢獻。

研究者發現，認為自己的工作很有意義的第三組清潔工，在行為模式上也有所不同，其實這一點並不會令人感到驚訝。總的來說，他們表現得更慷慨、更樂於助人，也更友善，而且比較有可能和患者談論他們有沒有覺得好一點。

當然，即使是這群將工作視為使命的清潔工，也會有覺得工作是一份苦差事，只想趕快回家的時候，或在某些時候把工作當作一份事業，關心升遷與賺更多的錢。但大多數的時間，他們會將工作視為一種使命的召喚。

接下來，瑞斯尼斯基和杜頓去找醫生交談，他們發現也可以按照這三種認知，將醫生進行分組。有些醫生認為工作對他們來說，是件苦差事。對於屬於這一組的醫生來說，就是當一天和尚敲一天鐘。「我已經當醫生二十年，我已經受夠了。」

還有一些醫生會把各種任務，當做成為病房主任或是科部主任的墊腳石。「我什麼時候可以加薪？升遷有沒有我的份？」緊接著看到的則是一群熱情洋溢的醫生，他們以自己的工作為志業：「這是我應該用我的生命投入的事。」

儘管研究人員發現，跟清潔工相比，有使命感的醫生比例比較高，但是仍有一些醫生主要把他們的工作，視為一份差事或是一份事業。瑞斯尼斯基和杜頓以及其他研究人員在針對工程師、學校教師、銀行家和美髮師等其他行業的研究中，也發現同樣的模式。

事實證明，對於生活主要抱持什麼樣的信念，將會影響我們的整體幸福感，而從長遠來看，也會影響我們用何種心態來執行工作，以及有何收穫。 書名：《更快樂的選擇》 作者：塔爾．班夏哈 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年3月2日

我的事業夥伴安格斯．里奇偉（Angus Ridgway）的姊夫是一位心臟科醫生，專長是幫病人植入心律調節器。植入心律調節器之後，每隔幾年他就會幫病人取出，更換電池，然後再放回去。有一天，安格斯和他的姊夫一起共進午餐，他說：「我終於弄清楚你是靠什麼維生的。」

他的姊夫說：「哦，真的嗎？我是靠什麼謀生的呢？」安格斯在各種情況下，總能不失幽默，他說：「你專門換電池。」

他的姊夫定睛看著他說：「安格斯，你說得對。有的時候我專門換電池，但有時候我專門救人。」區別就在這裡。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《更快樂的選擇》。