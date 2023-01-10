除了帳單連情緒也破產？簡單接龍測驗，幫助你比「過去」更快樂！

文∕塔爾．班夏哈

在評量個人生活時，我們可將正面感受看成收入，將負面感受看成支出。當正面感受多於負面感受時，終極貨幣就有進帳。陷入長期憂鬱時則可視為情緒破產，因為負面感受（虧損）延續的時間和強度，都超過正面感受（收入）。只要個人破產的情況持續增加，整個社會也將面臨經濟大蕭條的結果。當焦慮症和憂鬱症發生的頻率不斷上升，社會也將走向情緒破產。

因此，儘管我們在科技發展和財富累積方面有了長足進步，情緒狀態卻在急速倒退。美國有近三分之一青少年罹患憂鬱症；美洲、歐洲、澳洲與亞洲各國的研究也指出，現代兒童比上一代兒童更常感到焦慮和憂鬱，而且這趨勢跨越了種族和社經地位的界線。

美國知名心理學家高曼（Daniel Goleman）在《EQ》（Emotional Intelligence） 這本書裡強調：「從二十世紀開始，全球每個新世代的生存風險已經高於父母輩，他們在人生的過程裡總會罹患某種嚴重的憂鬱症，同時出現悲傷、麻木、消沈、自憐、徹底絕望的感受。」這段話道出了情緒破產已然成為大家司空見慣的社會現象，而高曼描述的那種「徹底絕望的感受」，則是肇因於我們認為自己無力掙脫個人或全世界都在面臨的心理匱乏狀態。

根據高曼的看法，「焦慮的年代」是二十世紀的寫照，如今又演變成「憂鬱的年代」。法蘭可在《意義的追尋》裡宣稱：「存在的真空（existential vacuum）是二十世紀的普遍現象。」他很感嘆在他教導的學生裡面，有四分之一歐洲學生和六成美國學生覺得自己活在「存在的真空」裡，也就是陷入「心靈空虛、失去自我」的狀態。 書名：《更快樂》（暢銷經典版） 作者：塔爾．班夏哈 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年1月3日

今天的局勢比法蘭可在一九五○年代完成該書時的情況更糟，一項針對大學新生舉行的後期研究或許有助於解釋原因。一九六八年，當一群大學新鮮人被問到擁有哪些個人目標時，四一％的人希望發大財，八三％的人想要培養有意義的人生觀。到了一九九七年，大一新生的態度有了明顯的轉變，以致富為目標者佔七五％，希望培養有意義的人生觀的人則佔四一％。由於把發財致富當成人生目標的人變多了，社會上不快樂的人遂與之俱增，整個社會也接近情緒破產的邊緣。

情緒破產製造了一些令人棘手的社會問題，包括吸毒、酗酒和宗教狂熱，所以我們不難理解：為什麼不快樂的人會因為接觸毒品能暫時逃避現實而去吸毒；為什麼有些人願意去投靠具有群眾魅力、宣揚來世幸福生活的牧師。

快樂不是一項奢侈品，也不是一旦解決了所有個人問題和社會問題就能買到的東西。提高終極貨幣的價值能改善個人生活品質，將世界變得更美好、更安定。

日常練習：句子接龍習作

「句子接龍」是由大家公認為「自尊運動」（self-esteem movement）之父的心理治療師布蘭登設計出來的心理輔導技巧。這個簡單的技巧要求練習者在某個未完成的句子後頭加上各式各樣的結尾，幫助大家產生一些構想，為個人生活帶來有意義的改變。

做這練習須遵守下列規則：先在最短時間之內替未完成的句子想出至少六個（愈多愈好）結尾。你可以把想到的內容用紙筆寫下來，或用錄音機錄起來。答案無所謂對錯，有些甚至可能相互矛盾，暫且先放下批判的念頭，稍後再做思考，做答期間不需要思考。做答完畢之後檢查一遍答案，看看自己是否想到任何重要概念，你也許要經過幾番嘗試才能產生某個想法。

如果確實有了新的想法，就付諸行動。你可能會在有意或無意之間因為這項練習而改變行為，但若能刻意地採取行動，收效會更大。下列例句是一個不完整的句子可能出現的七種完成結果：「如果我多留意一下我的生活，_______________。」

◇我就知道老是對別人有求必應的代價。

◇我以後再也無法逃避困難。

◇我會更感謝我的家人。

◇我會更珍惜我的人生。

◇事情可能變得更麻煩。

◇我會更常陪伴家人。

◇我會更加善待員工。

下面幾句話直接摘自布蘭登的著作：

◇如果我多留意一下我的生活， 。

◇讓我快樂的事情有， 。

◇如果我希望活得更快樂一點， 。

◇如果我願意為了滿足我的欲望多負些責任， 。

◇如果我更誠實一點， 。

◇如果我能做到﹁想說好就說好，想說不就說不﹂ 。

◇如果我下定決心去追求快樂， 。

◇如果我能察覺， 。

利用這些句子多做幾次練習，你可以連續兩週每天做一次，或者連續半年每週做一次，也可以一口氣完成所有句子，或者一次只完成一、兩句。如果有些句子特別能引起你的共鳴，讓你覺得很受用，就反覆練習。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《更快樂》（暢銷經典版）。