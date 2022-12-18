王美瑤／直面恐懼，讓愛流動——《最黑暗處仍有光》推薦序

參悟家族能量的影響，從覺察鬆開障礙，在釋放裡顯現愛 家族能量劉素珍老師繼《愛就在你心中》、《當下的釋放》，又一生命覺醒新作。（編按）

文／王美瑤（臺灣大學哲學博士）

我的前半輩子，一直在找尋生命的出路。總感覺像是被困在這個世界，物質世界與社會結構宛如銅牆鐵壁。我無意於循規蹈矩地跟隨社會既定的步伐，完成讀書—工作—結婚—生子—老去—死亡的生命軌道。對於如此的生命型態感到巨大的沮喪與窒息，迫切想找尋有別於此的、更高超的生命意義與出路。終於，一步一步走到哲學的殿堂，甚至是佛教哲學的領域，一個可以提供無限廣闊的世界以及究竟的生命道路的領域。研讀佛典當中的智慧，給了我極大的寬慰和滿足，讓我知道生命並非只能褊狹地生老病死。然而，受限於學術的運作，佛教哲學的研究終是只能停留在比較表層的文字與思維。經過約七八年學術生涯之後，以知識的方式吸收佛經的智慧，已經臨屆飽和，我再次感覺到困頓。我發現佛法當中許多讓我嚮往的境界，卻如同空中樓閣，我找不到上樓的梯子，只能站在地面向上乾望。

想要進一步實踐的迫切感，讓我開始到學術殿堂以外的地方聽課學習。千迴百轉，素珍老師與宗燁老師的教學，讓我終於找到梯子。我一直都被很深的焦慮和恐懼綁架，而這深層的焦慮和恐懼，在生命中以各種面貌呈現。大如遇事躊躇不前、害怕承擔、夜寐難安；小至上臺報告發表，都會讓我倍於常人地焦慮恐慌，而如此的情緒綑綁，也大大限制了人生的發展。個性上完美主義的自己，又以極高標準把自己逼迫得無處可逃。我想盡辦法、用盡力氣去解決這些問題，但是這些焦慮和恐懼，仍然如影隨形揮之不去。到後來，我漸漸感覺到筋疲力竭，而這筋疲力盡的感覺讓我加倍驚恐，害怕自己終將被淹沒。經過素珍老師與宗燁老師的教導，我才明白，這些努力都只是逃避，唯有正面直視、了解焦慮和恐懼的根源，理解它、流動它，才能融化它。在老師們的陪伴下，我終於有勇氣直面心底的焦慮和恐懼，過程當中的能量流動、伴隨而來的體悟和洞察，是頭腦作夢都想不到的體驗。

我終於第一次確確實實地明白，所謂的禪修、觀心或者靜心到底應該怎麼做；也讓我終於清楚，如此的靜觀，如何能夠融化內心的各種痛苦與障礙。甚至讓我認識到，我為了解決這些痛苦所做的各種反應，只是從痛苦中生出更多痛苦。遠塵離垢……捨世貪憂……無有恐怖……，佛經裡面的教學，從文字概念變成立體，鮮明地躍然於前。過去只能用頭腦思考推敲的理解，化為如實的探索與體會。過去的學習，非常仰賴頭腦意識層次，透過學習靜心，打開了我以前從來沒有注意過的、更廣大的領域。原來頭腦意識的層次是如此地狹隘，而痛苦的根扎得如此之深，用頭腦想是找不到答案的。於是終於了解，人們何以會困在某些痛苦重複再三，卻左衝右突，想破頭都找不到方法解決，益發挫折絕望。原來當頭腦意識安靜下來之後，有更廣大的世界等待探索挖掘，靜下來覺察更深的部分，才有出路可言。

素珍老師所教導的方法，帶我們直面痛苦和障礙，不逃開。只是如此地注視與面對自身以及障礙，什麼都不做，也認識到面對痛苦什麼都做不了，只能安靜地傾聽和了解，從根本讓障礙自然流動與融化。如此地溫和，卻蘊含無比巨大的力量，難以言喻。靜心覺察，是一趟重新認識自己的旅程，一層一層把自己剝開，直到剝到連所謂的自己都不復存在。坦然面對自身的諸多障礙，竟讓人感到如此地踏實，從而真正安頓了心。我想，這就是過去以努力的方式在逃避與確實面對自身痛苦的最大不同。

為了寫這篇推薦序，我翻出了以前的日記和筆記來找尋一些下筆的靈感。沒想到翻出來看的時候，有一種幾乎不認得自己的感覺。過去那個爆裂、壓抑、倔強、彆扭又沉重的自己，已在能量逐漸清理與流動的過程，成為了目前安適而輕鬆的狀態。雖然清理始終是一個進行式而非完成式，但前後的對比，從過去處在痛苦滿溢的狀態，到目前已經有些空間可以檢視內心的痛苦，不至於完全被淹沒滅頂，已然感覺恍如隔世。

清理是個進行式，障礙痛苦也許很多、很深、很難跨越，但是再難也不比求出無門、走投無路的絕望更難。很慶幸自己能接觸到如此的法門，有機會學習切身面對自己的方法，還能夠有親身走過的老師指導當中的智慧，著實難能可貴，感謝這一切的因緣際會。但願更多有緣人也能從中獲益，一起從痛苦的泥淖中拔出，走向越來越輕盈的道路。

●本文摘自木馬文化／讀書共和國之《最黑暗處仍有光：透澈痛苦的根源，還原與生俱有的愛》。