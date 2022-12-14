聖誕禮物首選！療癒圖文書《大熊貓與小小龍的相伴旅程》陪你踏上新旅程

文／時報出版商業線編輯部

還在煩惱聖誕節交換禮物該送什麼嗎？可愛的「大熊貓和小小龍」圖文書或許是好選擇。網路話題新書《在迷失的日子裡，走一步也勝過原地踏步：大熊貓與小小龍的相伴旅程2》（時報出版）未上市先轟動，網路書店預購當天即緊急再刷；本書是暢銷書《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程》的第二集，也是英國作者全新創作的長篇故事。在冷冷冬天，不妨跟著這對暖心的大小旅伴踏上旅程，一起重新找回內心的力量。

圖／時報出版

作者談第二集：「獻給走在自身旅程中的每一個人。」

新書《在迷失的日子裡，走一步也勝過原地踏步》原文書名直譯為「旅程」（The Journey: A Big Panda and Tiny Dragon Adventure）作者詹姆斯．諾柏瑞（James Norbury）提到：「『旅程』一直是很吸引我的主題，旅者在過程中既要與環境較勁、也要努力超越自己。」

有別於第一本是社群圖文集結成冊，諾柏瑞在第二本書一償說故事的夙願，《在迷失的日子裡，走一步也勝過原地踏步》是有完整故事架構的全新創作。大熊貓與小小龍來到一座古寺，以此處為家，有美景為伴，一切看似無恙與美好，但小小龍卻感覺失落；大熊貓則一如往常的睿智，大熊貓說：「問題，不該讓我們裹足不前；問題，是大自然在提醒我們去探索一條不同的路徑。」與其繼續待在原地苦惱，不如做些改變，到外頭探索吧，一趟新的旅程於是展開。第二本的書名《在迷失的日子裡，走一步也勝過原地踏步》也正是由此發想而來。

第一集被翻譯成29種語言，「大熊貓與小小龍」感動全世界

英國藝術家諾柏瑞曾經歷一段憂鬱的人生黑暗期，後來他無意間在二手書店邂逅一本禪意滿滿的書籍，諾柏瑞發現，領悟得愈多，就愈豁達自在，於是想用這份體悟來幫助更多身處相同境地的人，疫情讓他開始創作「大熊貓與小小龍」，並透過網路感動世界各地的人們。第一集《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程》至今已被翻譯成29種語言，大熊貓與小小龍影響了不同文化、宗教背景、國家與年齡層的讀者，諾柏瑞收到相當多的迴響：「許多讀者告訴我，我的畫幫助他們度過了難關。」

台灣的臉書、IG等社群平台上也有數百位讀者們自主分享「大熊貓與小小龍」的療癒語錄，簡短文字與超萌插圖引發眾人共鳴。第一集《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程》主題在於大熊貓與小小龍之間的「陪伴」；第二集《在迷失的日子裡，走一步也勝過原地踏步：大熊貓與小小龍的相伴旅程2》則更深刻討論「改變」與「接納」，陪伴中找到前行的「勇氣」。從未在網路公開過的創作、完整的故事，也讓許多讀者感動落淚。

「所有畫作都有我全心的投入，而我想那正是那些色彩與線條能觸動人心的原因──每一幅畫裡，都摻有我靈魂的碎片。」作者諾柏瑞在第二集一開頭寫道：「獻給走在自身旅程中的每一個人。」

一段有起有落的旅程，正反映了作者和多數人的真實人生。諾柏瑞說：「我並不認為世上有所謂絕對的成功，所以我會避免『從此幸福快樂』的結局，我希望有缺憾的故事更能讓讀者產生共鳴。」小小龍的處境，一如我們在人生中許多必須硬著頭皮前進的時刻，願這本書的陪伴，能幫助讀者找到前行的勇氣。

一起來看看《在迷失的日子裡，走一步也勝過原地踏步》書中6大療癒金句吧！

1.「如果免不了要迷路，我很慶幸是跟你一起。」

圖／時報出版

2.「這木筏有點像我們，」大熊貓說。

「它待過哪裡，決定不了它將去向何方。」

圖／時報出版

３.「我有點難過失去了我的朋友、我的家、我的茶組……」小小龍說，

「但我感覺自己愈是鬆開緊握的手，世界就愈會把更多東西放進來。」

圖／時報出版

4.「怕是正常的，」大熊貓說，「但偶爾我們都得硬著頭皮前進。」

「恐懼，不會讓你獲得不死之身，但它倒是有辦法讓你雖生猶死。」

圖／時報出版

５.「我們不能這樣大包小包地過河。」大熊貓搖搖頭。

「但我不能沒有這些東西，」小小龍說著。

「你需要的一切，」大熊貓說，「都在你身上了。」

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6.「你不怕暴風雨嗎？」小小龍問。

「以前怕過吧，」大熊貓說，「但我每一次都活了下來──經驗告訴我沒什麼好怕。」

圖／時報出版

「只要活著，我們就會繼續犯錯、繼續迷路。」 大熊貓說，

「但只要我們還在彼此身旁，我們就會繼續相互扶持、繼續找出方向。」

●本文推薦書由時報出版之《在迷失的日子裡，走一步也勝過原地踏步： 大熊貓與小小龍的相伴旅程2》及《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程》。