不完美卻最熱血！監獄醫師才懂的診間故事

文／崔世鎭

多數醫學院生會選擇到曾經臨床見習過的醫院，開始自己的實習生活，在那些有名的大學附設醫院裡，穿起繡有自己名字的白袍。每個人的實習生活都不容易，但對於在知名大醫院實習的同學來說，他們擁有更多資源，有問題時可以問前輩同事或住院醫師，再往上還有研究醫師，然後是最具權威與聲望的教授，而且，他們的患者，大多是主動求醫， 主動去醫院掛號的人們。

這可以說是醫學院生十之八九會走的一條路，但我卻選擇「脫隊」，闖入一群我從未接觸過的人群之中。畢業後，我在矯正機關（看守所和監獄）當了三年的公共保健醫師代替入伍服役。其實我大可以和其他公共保健醫師一樣，選擇到外島或山區保健所服務。但基於一股好奇心，我選擇了人們避之唯恐不及的矯正機關。

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在那之前，我從未去過矯正機關，也沒見過監獄官，更別說是收容人了。就這樣，我成為了收容一千五百名收容人的順天監獄唯一一名駐院醫師，從零開始，為我那最陌生的實習生活拉開了帷幕。

我們有句老話說，患者，是醫生最重要的老師。對於剛從醫學系畢業的人而言，絕對不可能有「一次就上手」這種事。而讓我步上軌道的，是監獄這個地方。我的老師，則是監獄裡的收容人們。

雖然我是自願進到監獄服務，但剛開始也經歷了一段混亂時期。人家都說起跑點很重要，難道是我暫錯起跑點了嗎？如果在首爾大學附設醫院開始實習生活的話，一切會不一樣嗎？還好最後，我撐過來了。很多我以為會不一樣的事情，最後並沒有改變，幫然，也有不少超乎當初想像的部分。現在回想起來，這些「特別」的經驗好像並不糟，甚至可以說是無可替代的寶貴經歷。因為在監獄裡，有別的地方絕對遇不到的老師——我的收容人患者們。

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在我的第一個「職場」，也就是順天監獄，每天平均看診人數是八十人。雖然工作時間是早上九點到傍晚六點，不過因為收容人有所謂「收封時間」（必須在下午四點回到房間），因此實際看診時間其實少於表定工作時間……但可別高興得太早，因為在表定診療時間以外，緊急要求看診的收容人不計其數。

我在這裡進行了各式各樣的醫療處置，一天一天慢慢累積經驗，剛開始難掩一身「菜味」，以前只用模型練習過傷口縫合，但在這裡，活生生的病患就這樣毫無預警出現在眼前。

用摔破的鏡子碎片割腕的收容人、跟同房的其他收容人打架打到眉毛撕裂的患者……要不是身在監獄，根本不可能有機會這麼頻繁見到的患者們，在這裡卻日復一日地出現。每次見到這些患者，我就會像「白色巨塔」裡的外科醫師，淡定地消毒、縫合傷口，或者應該說，「假裝」淡定。「沒事的，保持平常心。」我總是對自己這麼說，努力掩飾緊張的情緒。正因為有了這些過程，我才能學會用不同視角去看待我的工作地點——監獄診間。

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書名：《我是醫生，在監獄上班》 作者：崔世鎭 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版日期：2022年12月2日

矯正機關這個地方，可以讓一個醫生，讓一個「人」，思考很多事情。在這裡，有太多相互矛盾的人事物共存。而我想透過這本書，和讀者分享三年來不斷在我腦海裡徘迴的一些疑問。究竟該不該把稅金用在治療犯罪者？究竟是社會的灰色地帶催生了犯罪者，還是一切都是因為人性本惡？究竟照護與監試有沒有辦法杜絕犯罪？究竟犯罪者有沒有辦法真的被矯正？犯罪者到底有沒有幸福的權利？過失與故意該如何區分？一個人的意志會在什麼情況下到達極限……於是，我開始訴說我那不完美卻最熱血的監獄醫師生活。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《我是醫生，在監獄上班》。