壓力大時，多多練習這件事會讓你好起來

文∕麥特‧海格

我想告訴你，呼吸重要至極。

我知道，我知道。說這句話會讓我變成「那種人」。告訴你要時時注意呼吸，好像全世界所有問題都是因為沒有在吸氣時數到五造成的那種人。這句話讓我和某一類人只有一線之隔，他們會告訴你，花時間泡一個悠閒的澡，點兩根薰衣草香氛蠟燭，就能療癒你的創傷。但是，我從多年下來的經驗發覺，想知道我目前的壓力指數升到哪裡，沒有比確認呼吸更快速的指標。

呼吸像是一種內建的情緒氣壓計。

以前，我的恐慌症全面發作時，呼吸非常困難。恐慌像快速連發、集中在我的肺部上方，我就像連吸氣都來不及一樣。壓力大的時候，我會躺在床上，一手平放在腹部，深深吸入一口氣，然後吐氣，氣將吐盡時，我的胃會輕輕顫抖，像一隻驚慌的小動物，這時候我就知道了。我會知道該是時候退後一步，讓自己休息一會兒。聽起來很矛盾沒錯，但特意費心讓自己休息，有時候真的有用。而對我來說，最簡單快速的休息方式，就是慢慢呼吸。當我放慢呼吸，感覺就像腦中吵雜的聲音（像那些說不停的惱人YouTube影片循環播放）忽然安靜下來。幾乎就在那一瞬之間，即使我沒回覆電子郵件，或在線上視訊會議上表現奇差無比，也都不要緊了。我能感覺到自己靜下來。

有意識地呼吸，似乎是一種駭入自尊心的方法。一種對自己說「休息一下吧」的方式。一種單純接受你是你、生活是生活的方式。而且你需要的就只是一對肺而已。你可以或坐或站，或躺下來。假如躺下來，我會把雙手臂平放在身體兩側，掌心朝向天空或天花板，雙腿略微分開。假如坐著，我會讓雙手放鬆擺在椅子的扶手上，兩腿分開與屁股同寬。然後輕柔地呼吸，但是把氣深深吸入腹部。然後，沒錯，我會靜靜數到五，因為數數有助於專心，那種入定般的狀態似乎能增添放鬆效果。理想情況下，我會重複這個動作超過一分鐘。假如你有五分鐘空閒，我說真的，試試看做個五分鐘。時間更長更好。一開始是會覺得無聊，因為一輛忙碌行駛的列車不會想也不需要慢下來，但試了會值得的。 書名：《給自己一個擁抱，給希望一點時間》 作者： 麥特‧海格 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年12月7日

你在這裡。你存在。你活在這個瞬間。我想，呼吸就是活著，而意識到呼吸就是意識到活著，意識到關於你自己最純粹的事實，超越行為的世界──哪怕僅有甜美、安慰的短暫片刻──居於存在的世界之中。

呼吸時，記得告訴自己……

你已經足夠。

你需要的只有你。你不只限於別人如何看你。你是黑暗中的你。你是安靜中的你。你不需要用錢換取接納，或透過鍛鍊博取別人的接納。

你已經足夠。

你是宇宙中的一個奇蹟。你是地球對自身的見證。你吸進空氣，然後接受自己，就像你接受空氣，當它是萬物自然秩序的一部分。你是存在於變動之中的心靈。你是有行動力的可能性。你屬於這裡。你就在你應在的地方。

你已經足夠。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《給自己一個擁抱，給希望一點時間》。