超狗血希臘神話！性愛成癮天空之神為何慘遭老婆兒子聯手閹割？

慘遭老婆兒子聯手閹割的天空之神烏拉諾斯

文／凡爾農教授

現在這世界上已經有三種原始的生命起源：卡厄斯、蓋婭與厄洛斯，接著則有蓋婭生出來的烏拉諾斯與龐多斯。每一個都代表一種自然力量，也同時具有神性。蓋婭既是能夠讓我們行走的土地，同時也是一位女神。龐多斯不僅是海洋，也是一位男神，可以接受人類的祭獻與崇拜。在宇宙中有了自然力與神性之後，充滿暴力與悲壯的故事就要一幕接著一幕上演了。

讓我們從天空開始講起。蓋婭的孩子烏拉諾斯，也就是與大地同樣廣大的天空，就躺臥在他的母親之上，完完全全地覆蓋著大地。每一寸大地的上方都有一片緊緊相連的天空。當蓋婭生下烏拉諾斯後，他就與她完全相反又相合。天空一方面可說是另一個大地，另一方面又是大地的對立者。從這個時候開始，世界上有了陰陽之分。天空是陽性，而大地則為陰性。烏拉諾斯出現後，厄洛斯也開始有了另外的作用。因為從此之後，蓋婭不再獨自孕生出體內的東西，但也不是由烏拉諾斯執行同樣的任務，而是厄洛斯使他們結合，經由男性的天空與女性的大地結合，生下不同於大地、也有別於天空的個體。

烏拉諾斯不斷將他的體液注入蓋婭體內，這個原始的天空，唯一的活動就是性愛。他壓覆在蓋婭身上，想的是性，做的也只是性。可憐的大地被他緊緊壓著，動彈不得，就這樣接二連三地懷了孩子。但孩子沒有辦法離開母親的肚子，因為天空一刻也不曾離開大地，導致在天空與大地之間，根本沒有空隙讓孩子出生。他們的孩子就這樣一直待在母親體內，無法出世成為獨立的個體。這些孩子無法擁有自己的身體樣貌，也無法獨立存在，就像當初烏拉諾斯還沒出生之前，被包含在蓋婭體內一樣。

誰是蓋婭與烏拉諾斯的孩子？首先是泰坦諸神，六個兄弟和六個姊妹。第一個孩子是歐克亞諾斯，他是圍繞整個世界的帶狀水域，身體頭尾相連，是一道自成一體而循環不息的宇宙之河。最年輕的是克羅諾斯，人稱「狡詐的克羅諾斯」。除了這十二個泰坦神祇，天空與大地還有一群凶神惡煞般的兒子，他們是兩組三胞胎兄弟。頭三個是威力強大的基克洛普斯，其特徵是只有一隻眼睛，長在額頭正中間，因此也叫「獨眼巨人」。他們的名字分別叫布龍鐵斯（雷聲）、史鐵若普斯（亮光），和阿爾格斯（白色）。從這些名字看來，他們的專長多少跟某種冶金術有關― 沒錯，他們就是製造雷聲與閃電的專家，待會兒我們還會談到，也正是他們三兄弟打出雷鳴閃電送給宙斯，作為他克敵致勝的法寶。另外三個是臂力無窮的「百臂巨人」：赫卡冬克羅。他們的名字分別叫寇托斯、白亞瑞斯、居野斯。他們個個高大威猛，各自有五十個頭、一百隻手，每隻手臂都有不可思議的神力。

泰坦諸神也好，獨眼巨人、百臂巨人也好，這些神祇都已有了獨特的個性，不像上一輩神祇：蓋婭、烏拉諾斯或是龐多斯，是以地、天、水這些自然力量來命名。獨眼巨人基克洛普斯展現的是雷霆般的無窮目力，但意思並不是能夠看得比別人遠，而是他們額頭正中央的那隻眼睛，就像他們送給宙斯的閃電一般，能放射出使人動彈不得的神奇力量。百臂巨人赫卡冬克羅則是巨大臂力的化身，能夠緊扼、劈碎、擊倒與壓制對手，戰無不勝，攻無不克。但就算他們本領再高，也是徒然；泰坦諸神、基克洛普斯與赫卡冬克羅都只能待在蓋婭體內，因為烏拉諾斯緊緊地壓著她。

這個時候的宇宙是黯淡無光的，因為烏拉諾斯一直壓在蓋婭身上，使得星空不斷籠罩著大地。蓋婭的孩子愈來愈多，但沒辦法被生出來，只好一直停留在母親體內。他們不斷擠壓、騷動，使蓋婭幾乎要窒息了。終於，蓋婭的憤怒爆發出來，她告訴孩子，特別是泰坦諸神：「大家聽好，你們的父親嚴重傷害了我們。他用可怕的暴力壓迫我們，我們不能再這樣忍受下去。孩子！你們必須起來反抗你們的天空父親。」蓋婭體內的泰坦諸神聽到母親這番激烈的言詞，都感到非常害怕。因為烏拉諾斯的體積跟蓋婭一樣大，而且總是緊緊地壓著她，他們連活動的空間都沒有，又怎麼可能打敗他呢？只有年紀最小的克羅諾斯決定要幫助蓋婭，反抗自己的父親。

書名：《大師為你說希臘神話：永遠的宇宙、諸神、人》 作者：凡爾農（Jean-Pierre Vernant） 出版社：貓頭鷹／城邦文化 出版時間：2022年11月3日

蓋婭構想出一個非常惡毒的計謀。為了執行這個計畫，她首先在自己體內製造一項工具：一把以鋼片鑄成的鐮刀。完成之後，她就把這柄鐮刀交給克羅諾斯。克羅諾斯不動聲色地躲在母親肚子裡，埋伏在烏拉諾斯與蓋婭結合的地方，等待下手的時機。當烏拉諾斯再一次向蓋婭傾洩體液的時候，克羅諾斯猛然用左手牢牢抓住父親的性器官，同時右手高舉起鐮刀，狠狠地一刀砍下。然後，為防這恐怖的行動招致任何不幸，他頭也不回地，立刻把砍下的性器遠遠拋出。被割下的陽具流出大量的血，濺灑在大地上，最後掉落在海洋中。烏拉諾斯在被閹割的那一刻，發出極為悲慘的痛苦哀嚎，旋即離開蓋婭，逃得遠遠的。最後，他把自己固定在世界的頂端，再也不願移動半分。但烏拉諾斯的體積還是跟蓋婭一樣大，因此不論人走到大地的哪一個角落，只要一抬起頭，就會看到與腳下土地相對的一片天。

●本文摘自貓頭鷹出版社出版之《大師為你說希臘神話：永遠的宇宙、諸神、人》。