冷知識：即使是深愛的人，你也不需負責對方的財務健康。

文∕瑞秋．克魯茲

第三象限的考驗：無知無覺的課堂

感覺遭到背叛。在第三象限長大，你可能覺得遭到背叛，因為爸媽沒有教你如何理財。或者你像我的朋友一樣，徹底誤會父母財務狀況平靜、牢靠。也許你的父母對你隱瞞真相，事實卻讓你質疑他們的教導。你覺得憤怒、難過很正常，也許還需要找專業諮商師克服某些問題。

我有個同事就在「無知無覺的課堂」長大，成年後，她問父母為什麼很少與她討論理財。她的父親想了一會兒，靜靜地回答：「我對妳提起金錢的次數遠多過我的父親，我以為我說得夠多了。」你聽得出這句話的誠意嗎？他真心相信他已經為女兒盡力。我不是為過去的錯誤開脫，但我希望你聽聽父母的觀點。我自己身為母親，對家長很有同理心。我絕對不完美，但我真的盡力為孩子做最好的打算。即使最後功虧一簣，明白父母竭盡心力有其價值。這個認知無法撥亂反正，但有助於緩解你承受劇痛。

適當調整責任感。你發現爸媽有財務問題，往往第一時間就想幫忙。你想幫他們付貸款，免得他們失去房子，或償還汽車貸款，免得他們沒車可開。你也可能想立刻出手，告訴他們此刻該做哪些事情。如果你面對這種狀況，我希望你深呼吸，問問自己，身為成年子女，你該扮演什麼角色。金援他們是你的責任嗎？代替他們償還債務、阻止債權人緊迫盯人呢？幫助他們理財，請他們負起責任是你的任務嗎？我們將在底下章節詳細討論這個問題，但答案是否定。即使是你深愛的人，對方的財務健康不是你的責任。沒錯，你希望他們幸福快樂，他們的財務狀況確實會在某個階段對你產生某種程度的影響。（所以你和父母開誠布公談談很重要，這些對話甚至可能帶來改變！）但是，你必須知道，你不能為他們的行為負責。

負責任的行為。在這種課堂長大，你面臨的另一個考驗是全然的無知。這不代表你不能控制自己的財務，而是你不知道自己不明白哪些事情。你可能從未關心自己的財務狀況，如果你從沒學過妥善規劃預算，不可能天生就知道這一點的重要性，也不知道規劃預算如何幫助你達到目標。不要為你不知道的事情感到自責，只要從今開始循序漸進學會理財。

如果在這種環境長大，你可能還會習慣徹底迴避理財。就像小朋友閉上眼睛，把手指塞進耳朵，就是不願意多想。你可能會花錢，卻不考慮任何後果。如果你已婚，可能想把理財任務都丟給伴侶，但是這種生活方式很危險，理由眾多。

如果你就是這樣，我必須暫時對你嚴加管教：不可以再忽視自己的金錢；花錢之後希望一切安好絕對行不通。為了改變財務狀況，你必須願意面對預算。如果你沒有預算，今天就要著手規劃。無論你從哪裡著手，我會在第14章列出我最喜愛在哪裡尋找簡單又實用的理財方式。起初做出改變可能令你不自在—因為改變很困難—但一切辛苦都值得！你的錢和你的人生都會因此感謝你！

面對衝突。如果你童年家庭生活避免衝突，任何類型的爭執都可能讓你感到非常不舒服，很難主動與他人進行費力的溝通。你和配偶討論你不認同的消費時，可能更希望維持和諧。如果你覺得朋友利用你的慷慨，你可能選擇保持沉默。聽我說，少有人喜歡為衝突而衝突。但是為了成長，為了最大程度地顧及你的財務狀況，這些不舒服的溝通有其必要。 書名：《和你的錢對話 : 不再恐懼沒有錢，瞭解自己，瞭解你的錢》

作者：瑞秋．克魯茲（Rachel Cruze）

出版社：大田出版

出版時間：2022年10月12日

如果你面對的是恐怖情人，你們可能不適合談論棘手的話題（除非有第三方在場，如調解員或諮商師），否則你必須知道，你可以談論為難的事情，不自在也沒關係。事實上，捍衛自己的權益是好事，也有必要。劃定界限才健康，你不會因此成為壞人。一輩子隨波逐流，從來不為自己挺身而出，不爭取自己的權益才糟糕。

實施透明化。如果你的原生家庭從不討論金錢，你可能不知道該如何與孩子談論這個話題。你又該如何做好育兒的這一環？你應該分享什麼？應該分享多少資訊，何時分享？有個好消息可以減輕你的壓力：以身作則很重要。當你控制並持續控制財務狀況時，多年下來，你會有很多機會示範良好的理財習慣。利用這些機會公開談論你們家為何做出某些理財選擇，只要記得考慮孩子年齡即可。

●本文摘自大田出版之《和你的錢對話 : 不再恐懼沒有錢，瞭解自己，瞭解你的錢》。