明明相愛，卻總在彼此傷害？心理師陪你覺察未癒的傷，與伴侶走向親密未來

文∕張家齊

「親愛的，如果沒有那些過去，我們可以走向真正的親密。」

一段親密關係，不應該缺乏信任感，不應該有言語暴力，不應該有過度依賴，是吧？

可是，當我們的愛情失去信任、失去溫暖、失去自在，我們其實好難解決這些不舒服，不知不覺中愈愛愈痛苦，於是在心底逐漸形成好多苦戀的心聲：

「我對於愛情有很高的要求，但是我愛的人總是讓我失望……」

「我的親密關係有種難以形容的空虛感，我好需要其他的慰藉……」

「我就會一頭栽入愛情，不停為他奉獻，失去我自己……」

「我愛上的人總是無法承擔責任，我真的愛得好累……」

身為心理師，在與個案合作的過程中，經常會遇上這些親密關係的難題。很多時候，我們雖然努力去愛，可是我們的關係總有些補不了的空洞，不但愛得好累，我們也開始質疑自己，為什麼我們的愛情會一直往錯誤的方向前進，變成一段「失控的愛」。

關係變了不是誰的錯，往往是源自「心理失控」

當我接觸了愈來愈多個案的心事，我漸漸地感覺到不同個案所經歷的苦，有一些令人驚訝的相通性：那些愛情中的掙扎與傷痛，背後經常躲著好多被忽略的「心理失控」狀態。

所謂的「心理失控」，簡單來說，是一種內在匱乏狀態。如同每個人生存都必須要有食物、水、空氣一樣，在我們的內心，每個人其實也都有一些不可或缺的心理感受，像是接納感（有人願意理解我、接受我）或價值感（我的存在是有價值的）等。當我們長期缺乏某個重要心理感受而不自知，我們就容易出面負面的情緒、思考與行動，進而也讓我們與他人的關係變得失控。

例如，當我們在成長中面對「接納感」的嚴重匱乏，缺失了被理解、被認可的體驗，我們很容易在心理上變得極度壓抑，害怕讓別人看見我們真實的情緒與感受。當我們帶著這種「心理接納感的失控」進入關係，面對伴侶讓我們不舒服的地方，我們會傾向壓抑自己，而一旦累積太久，關係反而出現嚴重的衝突。

反映在真實的關係樣貌中，許多大大小小的感情問題，當我們冷靜去探究背後真正的原因，其實都存在著心理失控現象。

識別六種虐愛類型，量身打造「關係修復處方」

在《失控的愛》這本書中，呈現了六種不同類型——自我犧牲型、全面控制型、恨意爆表型、零信任型、多重關係型、以及寄生型的親密關係衝突，其實都源自於不同的心理失控感。例如，一段「零信任型」失控關係中的兩人， 可能會各自經歷一些受傷的心情：

「我在他的身上真的找不到安全感。我好需要他能夠給我足夠的信任，我好需要知道我們會是穩定的。可是，他卻不願意配合。當我只是想確認他手機的對話內容，卻被認為我侵犯他的自由；當我只是想知道他人在哪裡，卻被塑造成煩人的監控；當我只是想要他再對我說出承諾，卻被視為無理的要求而拒絕。這樣的他，天天在加劇我內心的不安全感。」

而那個給不出安全感的他，內心卻有著這樣的心聲：

「不管我怎麼證明，他總是對我充滿猜疑，無法對我建立起信任感。為了和他在一起，我彷彿不可以是我自己，只能夠成為那個安撫他的人。當我需要照顧愛情以外的關係，我變成破壞愛情的罪人。在他的口中，我是那個不在乎他的人，然而，我這些失去自己的感受，試問他是否曾經嘗試在乎過？」

這樣的對白，是受困於「零信任型」關係裡的兩人，對彼此心底深處的煎熬。很多時候，一段關係的出錯，並不一定真的是因為那個誰不夠關心那個他，而是因為我們在過去的人生中，經驗了一些不好消化的背叛經驗，承受了太多「心理不安全感」的失控狀態。在這樣的苦痛中，不管對方做了再多值得信任的事情，只要我們內在累積的「心理不安感失控」沒有得到紓解，我們似乎註定屏蔽關係中的信任感，讓在愛情中的兩人持續受苦。

完整的愛，來自完整的自己

當這本書從心理失控感的角度去重新詮釋那些「失控的愛」，我們對於如何消弭關係衝突、建立真正親密的愛情，會出現很多不同的可能。從基礎原則來說，我們在一段親密關係中，其實不僅僅是在尋找相愛的親密感，我們也同時在尋找價值感、接納感、以及權力感等不可或缺的心理控制感。如果我們希望親密關係能變好，單純想著兩個人如何互動更親密、更熱絡，其實是絕對不足的，還必須去思考這段關係的模式，會不會讓彼此覺得自己缺乏價值、缺乏用處、或是缺乏影響力。以本文聊到的「零信任型」議題來說，曾經有個個案，在我們合作了兩個月左右，和我分享到：

「我自己不懂為什麼，但是我過去一整個星期，好像一點都不擔心我的伴侶可能會做什麼對不起我的事情，即使我不知道他在和誰互動，也一點都不覺得焦慮。」 書名：《失控的愛》 作者：張家齊 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年11月30日

難得聽見個案的零信任關係出現轉機，我邀請個案好好和我一起探索這個體驗，我們才發現，這週出現的心情變化，似乎和他上個週末的工作活動有關。因為公司舉辦了個重要的論壇，個案需要負責主持的工作，個案花了很多心思準備，結束後獲得同事和上司很多稱讚，不僅肯定他用心設計的主持內容，還稱讚他當天的外表造型非常好看得體，讓個案也難得體驗到很滿意自己的感覺。

「當我覺得我自己確實有些很棒的地方，也就比較不認為我的伴侶會千方百計離開我了。」

一旦那失控的心理不安感得到了一些紓解，我們在親密關係中失控的信任感，也就終於出現一些可控的契機。

希望掉入虐愛漩渦的我們，在深愛與劇痛的邊界上，經歷著高度的焦慮、掙扎與衝突。讓我們接受本書的邀請，一起聆聽每一段虐愛的心聲，觸摸那些心底被忽略的失控感，並且攜手走向可以真正親密的未來。

「親愛的，請讓我們嘗試面對那些心理失控的過去，一起走向可以真正親密的未來。」

●本文摘自 天下雜誌 出版之《失控的愛》。