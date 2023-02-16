情侶吵架怎麼辦？避開2大地雷，讓你越吵感情越好！

文／艾蜜莉亞・沃里薩爾米（Emilia Vuorisalmi）

在感情中無可避免的就是意見不合時的大吵一架，而研究顯示，爭吵本身並非感情不睦的指標，真正的關鍵在於處理爭執的方式，只要避開這些感情地雷，就能讓你們床頭吵床尾合，越吵越靠近彼此！

＃如何好好吵一架

在友情和愛情關係中，第一場爭執都使一段關係踏上全新方向。這時，你才能真正認識對方和他們的過去，畢竟每個人都是向父母學習吵架方式。在我的家庭中，爭執向來火爆，迅速升溫，但情緒來得快去得也快。即使我小時候非常討厭父母吵架，卻發現自己也套用同樣模式宣洩情緒。

對我個人而言，爭執就是一種表達個人想法感受的方法，不時得宣洩一下，很像打掃房子。但是吵得如火如荼時，我可能忘了伴侶小時候在家中學到的或許是另一種爭吵模式。也許他學到的是在背地裡氣得牙癢癢，內心默默碎唸，最後冷戰處理，或是完全漠視自我感受。要是其中一方吵到臉紅脖子粗，甚至在某個當下大吼大叫，五分鐘後卻又沒事般地詢問對方晚餐要吃什麼，用冷戰應對的另一方可能很難接受以這種方式和好。

日積月累下來，伴侶通常會學習放輕鬆，或至少了解兩人的爭執方式不同，等到事過境遷，就比較容易討論該如何用更好的方式解決紛爭。

應該沒多少人喜歡吵架，我們也通常視不吵架的愛侶為偶像，但研究顯示爭吵本身並非感情不睦的指標，真正關鍵的是處理爭端的方式。

幸福快樂的伴侶會以具有建設性的方式爭吵，而且總會試著為引起爭端的情況找到解決之道。英國最年邁的已婚伴侶指出，他們維繫長久感情關係的祕密就是每天都小吵一架。稍微鬥嘴能適當增加伴侶間的多巴胺指數，延續感情愛火。如果一對夫婦從不爭執，可能代表其中一方太無所謂，或是兩人都是這樣。這種情況下，問題會越來越複雜、越積越多，對於感情並不是什麼健康發展。

在良好感情關係當中，伴侶通常要能夠好好為爭執收尾，一笑置之、中場休息，或者直接說出「對不起」，都是終結爭吵的好方法。若想要經營一段良好感情關係，兩人都得以積極正面的態度面對過往，而且能以外在因素解釋任何可能犯下的過錯。

圖／Unsplash

吵架越吵越難看的伴侶會踏入責怪對方的漩渦，再怎麼無關痛癢的細節都可能演變成一陣大吵。一個伴侶可能會先指出另一人從不幫忙丟垃圾，接著洋洋灑灑列出伴侶視而不見的其他家務，接著慢慢扯到其他事情，最後超出掌握，其中一人憤然甩門離去。如果伴侶以具有建設性的方式爭執，兩人就會試著找出解決之道，想出可以處理家中垃圾的方法。

對兩人感情殺傷力強大的另一件事就是嘮叨。嘮叨幾乎無法解決問題，也很容易演變成一種難以改掉的陋習。從感情初期，兩人就應該開誠布公地討論問題，並且試著找出能夠滿足兩人的解決之道。

書名：《為什麼男人想狩獵，女人愛挑選？突破戀愛盲腸的科學指南，讓神經科學╳生物演化幫你幸福脫單！》 作者：艾蜜莉亞・沃里薩爾米 出版社：三采文化 出版日期：2022/9/2

#吵架是一種權力遊戲

在感情初期，吵架便能建立伴侶之間的權力平衡，通常是較不依賴另一方的人掌握更多權力。然而在理想狀態下，兩人的權力應該勢均力敵，雙方都覺得彼此需要。不平衡的權力關係在在挑戰著感情，可能促成嫉妒和偷吃。

感情關係的角力也可能隨著時間改變。通常處於長久感情關係的人，精神層面會一起成長，兩人的職業生涯也可能出現意想不到的轉折。原本是家庭主婦的太太成為職業婦女，丈夫可以接受嗎？研究顯示，當兩人對於性別角色的期待不相符，感情就可能出問題。最好是交往時就討論兩人的期待值，以確保彼此理念相合。要是有重大問題，也應該面對面討論，望著伴侶的雙眼才能避免誤解發生，並向對方透露真實感受。現代伴侶越來越常用手機和簡訊交談溝通，偏偏這種溝通方式很容易造成誤解。

●本文摘自三采文化出版之《為什麼男人想狩獵，女人愛挑選？突破戀愛盲腸的科學指南，讓神經科學╳生物演化幫你幸福脫單！》。