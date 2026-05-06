暢銷書《我離開之後》作者新作！結婚30年，丈夫重逢舊情人後提離婚，她如何走出背叛、重新找回自我？

分手是一件讓人無比神傷的事，尤其當我們是被告知的那一方時，除了難過之外，同時還會浮現揮之不去的怒火，除了責怪對方，甚至還可能開始自責，覺得一定是有什麼自己做得不好之處，就這麼在複雜的情緒之間反覆橫跳，導致內心承受著過大負擔，讓人被一種無力及絕望感所深深籠罩。

當然，如果情況不光只是分手，而是離婚的話，則可能更為複雜。因為，那同時也代表了整個生活的劇烈變化，導致你原本對未來的打算幾乎毀於一旦，得要全部重新安排，甚至還會讓你陷入失去自我的地步，就像是否定了這段婚姻的所有時光，乃至於你這個人的存在價值。

這種叫人幾乎喘不過氣，就像是心死一般的痛楚，正是蘇西．霍普金斯創作《我分手之後》的原因。

蘇西．霍普金斯結縭30年的丈夫，某天突然雙眼發亮地告訴她，自己與舊情人在前陣子重遇，並且讓他再度重拾悸動，於是決定與蘇西離婚。

毫無預兆的發展，使蘇西陷入無盡的痛苦當中，並試圖透過其他人的經驗分享，希望找到能讓自己從絕望中掙脫的方式。

只是，蘇西所找到的，全都無法符合她的個人遭遇，就算有比較類似的，也大多僅是一種訴苦式的心情分享，使她無法從中獲得足夠實際的建議。也因為如此，讓蘇西決定記錄一切，把自己的所有感覺都給寫進筆記當中，甚至還把她努力從痛苦中走出的所有嘗試，全給逐一記下，試圖從中找出方向，讓自己得以跨出困境。

圖／尖端出版提供

於是，在過了幾年以後，蘇西才真正自這樣的傷痛中完全走出，並與身為插畫家的女兒哈莉．貝特曼合作，將這份筆記的內容，改寫為《我分手之後》裡頭的文字，並透過哈莉犀利與溫柔並俱的畫筆，記錄下她如何從絕望中站起的過程，讓兩人透過這部作品，一同回顧那段生命中的劇烈轉折，就這麼將其作為一份應對指南，獻給了那些擁有相同經歷的人們。

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蘇西透過富有同理心的幽默筆觸，描繪人們在那樣的情況下，所會感受到的迷惘及痛苦。因此，光是那些深入人心的情感描繪，便足以帶來一種叫人察覺「原來我並不孤獨」的感受，使得難過或許仍在，但也足以令人感受到一絲暖意，以及讓心比較踏實的療癒效果。

蘇西將《我分手之後》的內容，分為「結束」、「一團混亂」、「開始」與「不再破碎」四個階段，不僅描繪我們在這些時刻可能會有的感受，同時還進一步針對這些階段，提供實際可行的種種建議，讓過往曾想尋求建議卻頻頻落空的蘇西，就這麼自行補上這一塊的空白，幫助大家能更有效地在那段混沌的時光裡，得以有所依據地慢慢前行。

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重點在於，《我分手之後》的這部份內容，並不是那種只會教人如何轉化心境的路線，而是確確實實地告訴你，在某些情況之下，你可以直接照做的一些因應之道，而且還將身處於那些情境當中的你，是否可以負荷的心理狀況給考量入內，因而成為了一種叫人更感安心的指引。

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除此之外，作為一本繪本來說，《我分手之後》的書中插圖，同樣也是十分重要的一環，有許多相當實際的建議，未必單純以文字呈現，而是直接透過圖畫的方式，化身為表格或步驟圖，讓你可以用更加直覺的方式，來從中獲得協助。

從痛苦與絕望的分手處境中走出，成為更加堅強與獨立的人，不代表你就只能仰賴自己，來面對那讓人飽受煎熬的一切。

蘇西．霍普金斯與哈莉．貝特曼這對母女，就這麼透過《我分手之後》告訴了你，獨立與孤獨從來都不是同一件事，而且你甚至不用立刻學會堅強，也不用馬上懂得如何愛自己。

你可以好好地體會心碎，然後用最適合自己的方式與速度，逐漸找回自我，然後到了某一天的某一刻，你也自然會發現──

一切，真的都過去了。

書名：《我分手之後》 作者：蘇西．霍普金斯 繪者：哈莉．貝特曼 出版社：尖端出版 出版日期：2026年4月14日

●本文摘選自尖端出版之《我分手之後》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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