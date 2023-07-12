贈獎公告／【愛書任務】《斷背山》作者力推 賣破百萬小說搬上大螢幕！投票抽電影票和原著

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圖／琅琅悅讀
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★ 榮獲義大利史特加雷文學獎、史特加雷青少年文學獎、筆會翻譯獎、梅迪西獎的年度最佳獎、班夫山岳圖書競賽最大獎！

★ 改編電影《回不去的那座山》榮獲坎城影展評審團獎，7/28 全台上映

圖／海鵬影業提供

地球中心有一座非常高的須彌山，圍繞著須彌山的周圍有八山、八海，這就是人類居住的世界。摯友是爬上須彌山的人，而我餘生只能在八座山間徘徊……

我們家的神話從父母親的山間婚禮建立，父親置身山林的態度，更是我最初的教育養成。父親曾問我：「站在水裡的位置代表現在，那未來是什麼？」後來我想通了，未來是從上游來的河水，隱藏著危險和驚喜，儘管前途未卜，但命運就在高聳參天的群山當中。

書名：《八座山》
作者：帕羅．康提
出版社：愛米粒出版

由於母親堅持，我們在格拉納租了一間山屋。獨自到河邊探險時，我認識了生平第一個友伴布魯諾，他全身混合著牛棚、乾草、酸奶、柴煙的山間氣味，日後我到各地登山都會聞到「他」。而我們的親密情誼，讓童年彷彿走入全新的未知疆界。

在城市與山中穿梭、逐漸摸索成長的歲月裡，我很清楚自己志在四方，夢想讓我離鄉背井，與父母、摯友漸行漸遠。直到父親過世時，遺囑上一行神祕指示要我繼承「格拉納的地產」。

彷彿是父親最後的謎語，我決定找布魯諾幫忙──但誰曉得我和他還是不是朋友……

「琅琅悅讀」與海鵬影業、攜手合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間至7/26 23:59止。

兩階段贈獎，7/17 抽10位「電影特映會票券2張」得獎者。7/27 抽4位「紙本書」與「電子書」得獎者。

越早參與，投票次數越多，中獎機會越大、越豐富！

《回不去的那座山》特映會資訊

時間：07/25（二）19:30（18:30 開放入場，開演後 10 分鐘恕不開放入場）

地點：國賓長春（台北市中山區長春路176號）

片長：2 時 27 分 1 秒

琅琅悅讀．贈書／【】抽《回不去的那座山》電影票與《八座山》免費贈書！

中獎名單：

電影票：（2023.7.17更新）

lo****hen@challentech.com.tw

a0****03466@gmail.com

mi****0712@gmail.com

co****ku100@gmail.com

ce****4@gmail.com

jo****tsai912@gmail.com

b8****55@yahoo.com.tw

st****002@gmail.com

wo****kao@gmail.com

ta****shen0814@yahoo.com.tw

紙本書：

ed******or@gmail.com

cel*******50@yahoo.com

電子書：

qa****3@gmail.com

vd***6@yahoo.com.tw

備取名單：

電影票：（2023.7.17更新）

yc****roc@gmail.com

je****75@yahoo.com.tw

uu****m@gmail.com

ji****pema@hotmail.com

lb****@gmail.com

me****uanchen@gmail.com

er****@hotmail.com

yo****@ddmf.org.tw

sa****au102@hotmail.com

td****9@yahoo.com.tw

注意事項：

1. 獎項：《八座山》紙本書2本，電子書2本，以及首週參與加碼電影特映會票券《回不去的那座山》10組（每組2張)，總計14名。（紙本書將由愛米粒出版贈出，電子書、電影特映會票券將由琅琅書店協助派獎。）

2. 期間限定抽獎享很大！即日起至7/16 23:59 參與投票，可參加第一階段抽電影票活動，7/17 將率先抽出10位電影特映會票券得獎者。7/27 期間參與者還能再抽紙本書與電子書得獎者。

【開獎時間】
7/17 公布電影特映會票券 得獎名單
7/27 公布紙本書、電子書 得獎名單

3. 本次活動得獎公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

4. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

5. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

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