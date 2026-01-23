陳珮涵／保命防跌享樂活

八十五歲的母親近來腳力漸弱，行走步幅縮小、步伐變慢，牽著她過馬路更是膽戰心驚，深怕一不穩就發生意外。看到社區大學有專為長輩設計的健身課程「保命防跌勇骨操」，我決定陪媽媽一起報名，沒想到就此展開一段母女互相支持、共享健康的珍貴時光。

這門名為「勇骨操」的課程對長者極為友善，所有動作皆溫和安全，重點在於強化肢體肌力，訓練全身的穩定性與平衡感。課堂中，看著媽媽在老師循循善誘的引導下，從一開始的生澀，進而逐漸掌握節奏，到後來臉上洋溢著滿足與自信，讓我見證了她重新找回身體自主的過程。

每次上完課，我和媽媽的話題總特別多。我們一起回想老師示範的姿勢，彼此糾正記憶中的細節，試圖還原最標準的操練動作。母女倆你一句、我一句，誰也不願服輸，那份逗趣的拌嘴反倒炒熱了生活氣氛。

幾堂課下來，我驚喜地發現媽媽走路的步態比以前穩定，身體的平衡感也有明顯的提升。那些實用的防跌技巧和守護訓練，不僅增強了她的的安全感，也讓我這個陪伴者學會如何正確協助與支持長輩，並深切體會到「持續運動」才是防跌的長久之計。

我們會繼續把「勇骨操」的精神融入日常，把運動納入習慣，讓媽媽能保命防跌、健康樂活，安心自在地享受每一天。