林政武／孝親費的兩難

在台灣，給父母孝親費似乎是理所當然的事。可能是爸媽開口要，或兒女主動給；有些人是每個月固定給，也有人選擇逢年過節包一個大紅包；或偶爾資助一下，差別在於金額大小罷了。但在這個薪水凍漲、房價高漲的年代，這個老傳統對年輕人來說著實是一筆不小的負擔。

就我自己的情況來說，我的父母從來沒有主動跟我要過錢。我通常會在父親節、母親節和農曆春節時包個紅包給他們；如果工作上有獎金或投資賺了錢，也會跟爸媽分享一些。算一算，一年下來大概花掉年收入的十分之一，對我來說不會造成太大的壓力，爸媽拿到錢也不會亂花。因為是我自願的，大家都覺得這樣很好。

不過，不是每個家庭都這麼幸運。我哥的一個朋友月薪只有三萬多，但父母要求他每月一萬五的孝親費，等於上繳半數薪水。扣掉這筆錢之後，他只能勉強過日子，加上身體又不太好，最後決定這輩子不結婚了。這種情況與其說是孝親費，倒不如說是情感勒索。

台灣的父母普遍認為教育投資很重要，從小讓孩子一下補英文、一下補數學、一下學鋼琴、一下學游泳。爸媽為了賺錢付這些費用拚命工作，小孩為了應付各種課程也累得半死，全家人都處於過勞的狀態。等孩子長大了，有些父母便會說：「我們花了那麼多錢栽培你，現在該你回報了。」孩子的人生好像從小被父母的期望綁架，小時候被逼著去補習，長大後被要求給孝親費。

真正的孝順，應該是出於愛和感謝，不是因為經濟壓力。當孝親費變成年輕人的重擔，當親情被拿來當作勒索工具時，我們真的需要重新思考這個文化傳統。健康的親子關係應該是互相理解和支持，不是單方面的經濟依賴。父母對孩子的投資，本來就是無條件的愛，不應該變成以後要回報的理由。

每個家庭狀況都不一樣，孝親費沒有標準答案。重要的是要找到平衡點，既能表達對父母的感謝和關心，又不會讓自身生活壓力太大。說到底，真正的孝順不在於給多少錢，而在於那份真心的關懷和陪伴。