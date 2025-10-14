伍華英／如果廚房變畫室

吃完一頓悠閒的早午餐，滿懷浪漫地走出這間網美經常打卡的餐廳，正口齒留香地回味餐盤上那四坨可愛的小飯糰，務實的外子卻冒出一句：「看起來很豐盛，還不就是豬排咖哩飯而已！」仔細回想，一碗咖哩、一碗番茄湯，五片炸豬排，外加分別以白米和紫米捏成的飯糰，當服務生將餐點端上桌，看似平凡的組合竟教人驚豔不已！廚師的一點「小心機」，便讓一道家常料理瞬時變為高級美食。

這讓我想到學藝術的好友意華，每次相約露營，大家總是有什麼食材就煮什麼，簡單俐落快速上桌；意華與我們全然不同，不僅菜色要五彩繽紛，還要一朵朵、一片片慢慢堆疊，當她如作畫般完成擺盤，總贏得眾人喝采，還沒品嘗就知道她的料理最澎湃，我們這些只求加熱煮熟的庸婦們，沒人敢要求拍美食照。

菜色需要刻意雕琢，有些高檔餐廳的菜單更是「加工」到令人瞠目──什麼「蘆筍水波蛋沙拉佐松露油醋」、「香煎脆皮豬腳搭燉酸菜佐第戎芥菜子醬」……落落長的菜名，不就是「蘆筍蛋沙拉」和「德國豬腳」嗎？但經過文字妝點，前者躋身五星級菜單，價格翻倍；後者多半為普通餐館，小本經營囉！

所謂美食，當然得色香味俱全，尤其是給人的第一眼印象就決定食物是否要下肚。好比看到黑糊糊貌似餿水的飯盅，說這是皇帝御膳，恐怕都還要考慮再三才敢捏著鼻子輕嘗。媽媽們為孩子準備便當時，若能加點巧思將飯菜設計成可愛圖案，相信孩子在打開便當的剎那，一定滿心歡喜，忘了偏食。

我想，如果廚房變畫室，做菜像做畫，用創意對待每一道家常菜，讓廚房少了油煙多點藝術氣息，相信君子不再遠庖廚，生活也會變得更有趣味！