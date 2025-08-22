幸運牛／術後照護見真情

因為肺腫瘤切除一片肺葉，出院後的換藥，成了老公的額外工作。他先用酒精消毒雙手，將生理食鹽水倒入無菌棉花棒充分浸濕，於傷口由內往外逐步消毒，共要消毒六次。他不厭其煩地一遍又一遍清理擦拭，最後用無菌紗布覆蓋傷口並以透氣膠帶固定，手續繁瑣。

老公把傷口當成自己的一樣，小心謹慎地處理。我的皮膚對膠帶過敏，他跑了好幾間藥局才找到抗過敏膠帶，更換時小心呵護已過敏的皮膚，還耳提面命要我保護傷口，動作不可太大，以免傷口裂開，愛護之情讓我感動不已。

休養期間，肛門旁受到病毒感染破洞，因屬隱私部位不敢求醫，自行擦藥卻久未癒合，嚴重到無法坐臥才去就診。醫生交代要持續消毒擦藥，以免感染擴大，於是老公的工作又增加了，每天洗澡後，他按照護理師教導的程序為我消毒、上藥。原以為只有醫護人員才肯處理這種尷尬部位的傷口，老公不嫌棄的態度大大減輕我的壓力，兩個多星期後，傷口總算癒合結疤了。

老公生性保守沉默，平時一臉嚴肅，實在看不出柔和的一面。生了大病，才從照護細節中體會到他的深情，過去我常因為他的冷淡態度而對他發脾氣，甚至沒有換位思考去考慮他的想法而對他產生誤會，這些誤會積藏在心中，久而久之便成了我對生活無法釋懷的壓力。今後在剩餘的歲月裡，我將珍惜每一天相處的日子，好好生活。