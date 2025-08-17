人可以對抗老化嗎？我認為絕對可以！我敬佩的好友Ｆ，在「玫瑰墓樂團」當志工，愈活愈年輕。

玫瑰墓樂團的蘇團長是急診室醫師，透過工作看見許多感人肺腑的病患故事，而創作出搖滾風歌曲，工作之餘帶團到各級校園進行反毒、珍惜生命的公益演出。由於是搖滾樂團，需要有會跳舞又敢秀的志工帶動氣氛。古稀之年的Ｆ，臉上化著煙燻妝，穿著黑色緊身潮服，戴著搖滾金屬配飾，頂著耀眼的龐克頭，站在舞台邊隨音樂熱情舞動。年輕學子看到Ｆ這位阿嬤如此投入，也被感染，隨樂曲擺動身軀。演出結束後，總有許多人搶著和她拍照。

蘇醫師稱Ｆ為「搖滾阿嬤」，現實生活中她，是每天晨間做大禮拜的虔誠藏傳佛教徒，她當初一聽蓮花生大士的故事便流淚。她能以「搖滾阿嬤」散播能量與熱忱給年輕人，不是偶然機緣，是她的人生經歷過大風大浪。

Ｆ年少時父母離異，她承擔起照顧弟妹的責任，十八歲為愛放棄考大學，成為妻子和母親，但婚姻不順，帶著兩個孩子離開，靠自己的雙手賺錢養孩子，之後為給孩子更好的生活品質，嫁給一位教師。她從小由愛好文藝的母親養育長大，心中有藝術魂，孩子成人後，她踏入劇場工作，與丈夫規律的生活愈離愈遠，最後勇敢地選擇劇場放棄婚姻。

好景不常，中年的F生命又掀起狂風暴雨，自願未婚生育兩個孩子的小妹突然罹癌過世，在可以當奶奶的年紀時，她當起外甥的母親。她離開劇場，開餐廳扶養外甥，一個能接受她的教養方式，另一個則抗爭叛逆，讓她吃盡苦頭。終於他倆長大，Ｆ以為她的人生可以歇憩了。不料，自己開公司的弟弟因過勞離世，她一肩扛起弟弟的事業好幾年，直到因年歲已大才忍痛結束。

Ｆ退休後，覺得該好好照顧自己，回到出生地台南過著熱力四射的文藝老人生活。在觀賞玫瑰墓樂團演出時，深受感動而擔任志工，將蓮花生大士的慈悲融合玫瑰墓樂團，化身「搖滾阿嬤」鼓勵青少年珍惜生命。如今已經七十二歲的Ｆ，仍像個青少女活躍在需要她的舞台上。