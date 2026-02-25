李奕萱／神明指路找租屋

我不算太虔誠的人，真要說的話，大概是個有點投機的信仰者。不似基督和天主教徒每周要禮拜、伊斯蘭教不能吃豬肉，或部分佛道教會去誦經、打坐，我除了年節拜祖先，其他會去拜拜的時候，就是遇上極度焦慮又無法掌控之事，例如找對象、出國念書、跟公司提案、身體出狀況。

有次和朋友聊起這件事，朋友取笑：「你根本只挑好的拿。」的確，可謂「平日不燒香，臨時抱佛腳」。那天之後，為避免哪天神明看不下去，我逐漸在能力範圍內，進行一些杯水車薪的投入：經過寺廟停步合掌行禮，北投老家附近，則有了幾間比較常拜的土地公廟，時不時就去感謝神明關照。

前陣子，我決定從老家搬出去。恰逢三十歲前夕，以前稱「三十而立」，如今三十歲無法成家立業、買房買車的到處都是，然而我仍做了決定，想嘗試自己生活。這個決定壓力不小，以前國外念書也是獨自在外，可是留在北部卻不住家裡，反而會顧慮增加「非必要」開支、擔心家人心情，幾經考量、溝通，才展開看房之旅。

找租屋像找對象，會遇到許多「沒有不行」的平淡，但要遇到「就是它了」的心動，真的極看緣分。面對虛無縹緲的緣分，如找對象會拜月老，我開始打擾各方神明，其中被我煩最兇的，是可以線上求籤的東港鎮海宮「七王爺」。找房之初，每看完一間房，我就打開網頁求問：「這間房雖然如何，不過如何，請問您覺得合適嗎？」頭幾次七王爺認真回覆，後來似乎不堪其擾，有次變成「你該知道的時候就會知道」，嚇得我連聲道歉，接下來幾周都不敢造次。

一天深夜，我看到新刊登的租屋廣告，在行天宮附近，是難得有大窗戶的套房。原本我沒有主力找那個區域，但有何不可？隔天一早便傳訊給房仲。看房前，我去行天宮拜拜，關聖帝君給我兩支籤，一支提示可能廣告不實（確實如此，房仲說租補可議，結果只是話術，加價後幾乎等於沒有）；另一支則預示可行。收穫兩支衝突的籤，心下惴惴不安，最終結果倒是挺符合的：撇除令人毛躁的話術，房間能看到遠山和藍天，愛乾淨的房東亦將環境保持得很好。

感覺是做決定的時刻了，我鼓起勇氣，又打擾一次七王爺。七王爺說，有陽光之處佳——就這樣，我選定了落腳之地。

得知新家在行天宮附近，媽媽幾番叮嚀，記得要去行天宮拜拜。剛好入住前幾周各種忙亂、心情浮躁，想著不如分心一下，便上網查詢相關歷史，赫然發現，行天宮原來在北投有個分宮！北投分宮又稱「忠義宮」，同樣祭祀關聖帝君、關平太子、周倉將軍，當初預計擴建地點原本在行天宮附近，因推動九年國民教育，成為國民中學預定地，方移到北投。

忠義宮離我老家有段距離，不過臨近登山步道，有次爬山曾經過，吸收寺廟的莊嚴肅穆氛圍，渾身舒暢，好像獲得一個好的開始。這次搬家同樣如此，彷彿神明指路，一切都是最棒的緣分：原來我從一個行天宮的庇蔭，來到另一個行天宮的庇蔭呀！幾天後，我去拜拜，終於把地址背了下來。默念自己住哪裡的同時，心，也終於安定了下來。