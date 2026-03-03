莫茲婷／忍耐的真相：在堅毅之前，讓情緒先被看見

當我們教孩子「忍耐」時，其實是在教他什麼？

在日常教養中，常有極具衝擊力的片刻。當孩子因為微小的擦傷而流淚，大人內心深處常會不自覺浮現一句低語：「這有什麼好痛的？」這句潛意識的複寫，讓我們猛然意識到自己正站在世代交會的路口：一邊是支撐我們度過艱辛成長歷程的忍耐信念；另一邊，則是孩子此刻真實而直接的呼喊。

或許，許多大人是在成為父母之後才發現：原來我們不是不怕痛，而是很早就學會了忍耐。於是，我們自然地轉身對孩子說：「哪有那麼痛？」「忍一下就好。」「要勇敢一點。」

忍耐，不應是與感受斷聯

這些話多半不具惡意，而是來自我們成長過程中早已內化的語言。久而久之，這形塑了一種信念：忍耐等於懂事，堅強則意味著摒除情緒。

我們真心希望孩子勇敢，不被小事擊倒，也不畏懼挫折驚嚇，但勇敢並非靠喊口號養成。當「忍耐」成為唯一被允許的回應方式，孩子學到的往往不是調節情緒，而是忽略情緒。表面上，孩子看似更能承受壓力，實際上內在感受並未被處理，這種以壓抑換來的冷靜，難以轉化為真正的心理韌性。

心理教育領域與「社會情緒學習」（SEL，Social Emotional Learning）觀點指出，不談情緒的教養方式，可能在無意中讓孩子與自我感受切斷連結。在心理學中，情緒並非干擾學習的噪音，而是人類理解世界的第一層訊號：恐懼是指向安全的需求，疼痛是身體的求救訊號，悲傷則是對連結的渴望。

此外，SEL關注的不是孩子的成績、競爭力或表現，而是孩子是否能夠認識自己的情緒、理解他人的感受、建立關係，並在挫折與困難中能思考及做出選擇。

壓抑的代價，是被關掉的感官

當一個人的情緒長期被否定或要求壓抑，大腦並不會變得更理性，反而會因為長期處於防衛狀態而感到疲憊。

這類孩子在成人眼裡可能顯得安靜、聽話、不哭鬧，甚至被稱讚為「懂事」。然而，情緒並未消失，只是被「關掉」了。代價往往要在多年以後才顯現：他們較少求助、不擅表達需求，對外界期待高度配合，卻在長期積累的壓力下，面臨身心症狀或人際界線的失守。

從理解出發，建立真正的韌性

根據SEL的核心能力，「自我覺察」是成長的第一步。當孩子哭泣或喊痛時，大人的首要任務並非止住淚水，而是協助孩子經歷「被理解」。

只有在情緒被接住的狀態下，大腦才能從防衛模式重回思考模式。大人若能對準孩子的感受說：「那一定很痛」、「我看到你現在很難受，我在這裡陪你」，這並非縱容，而是引導孩子完成關鍵的情緒學習。

他將從中明白：我能感知自己的痛，且我的感受是被接納的。在被理解之後，我有能力慢慢站起來往前走。被理解，才是堅毅的起點。

回歸忍耐的本義

有趣的是，在拉丁文中，「忍耐」（patientia）一詞並非指壓抑或強迫自己硬撐，而是「承受，並且感受」。它指的是一種允許自己如實經歷困難與脆弱，同時仍願意停留其中、不急著逃開的能力。

真正的堅毅，從來不是沒有情緒，而是能在情緒之中站穩。不是靠著否認感受來前進，而是在承認「這真的很難」之後，選擇繼續走下去。

當孩子喊痛時，我們能給予最好的教導不是「快點忍住」，而是讓他知道：感官敏銳並不代表軟弱，而堅強，也從來不等於必須獨自承擔。

這樣的忍耐，才是patientia所指向的力量。