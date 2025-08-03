吾媽我的媽／我手寫我心
寶寶得了腸病毒，我和先生雙雙中標，口手足水泡讓我們吃足苦頭。
腳上水泡讓人寸步難行，手上的讓人連拿奶瓶都像在抓豪豬，最讓人受罪的是嘴裡的，吃了一周的粥，不能加鹽還得儘量減少固體。還好有過去幾個月做副食品的經驗，我和先生頓時變成兩個大嬰兒，有時餓了整天，就期待這餐糊，講話變成大舌頭，連數字都說不清，且每每說完話嘴又更痛了。但就算嘴沒有動，仍有陣陣火燒傳來，真的會飆淚。消炎噴劑就像觀光地的水舞每小時都要噴一下，也心疼寶寶前周受了這樣的折磨。
影響了進食也影響社交，因為嘴疼，每晚的夫妻談心暫停，好巧不巧，結婚紀念日正好落在嘴破巔峰期，原本的燭光晚餐變成兩碗淡色米糊，正當我覺得生無可戀，先生走到我身旁，用手比成愛心湊過來，我也手比愛心湊回去。
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