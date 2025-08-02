我喜歡在吃飯的時候跟孩子聊天，從餐桌上的料理開始，可以自然地展開天南地北的話題。當燈光美、氣氛佳、媽媽好好講話時，青少年其實很好聊，便常常會聽到許多匪夷所思的（鬼）故事。

談網路交友，把握餐桌時光

長長的假期，青少年不再黏著爸媽討拍，但是會討錢，因為要跟朋友同學出去玩！我家的青少年算是有良心的，會不時給全球獨家贊助商（金主父母）傳照片即時報導，分享活動的紀錄或各種中二自拍，而這些照片就成為家人間聊天的素材。畢竟拜網路所賜，人與人之間少了實體的互動與交流，青春期的家長難以親見、更別想接觸孩子的同學與交友網絡，於是青少年主動傳來的照片可說是彌足珍貴，同時便能在讓人卸下心房的美味餐桌上，不經意（畫重點）地問：那天去看的動漫展有趣嗎？人有沒有很多？食物飲料如何？照片裡有兩個朋友我沒見過耶？少年當然知道重點在最後一題，但當時他防禦指數不高，沒有用美圖秀秀就回答：「喔，那是同學在網路上認識的朋友！」

「跟你們一樣是國中生嗎？」（阿木雷達啟動中）「我不確定，有一個好像讀高中了！」「你該不會連他們的名字都不知道吧？」（阿木警鈴大作）「我知道他們的暱稱好嗎？就是網路上的名字啊！幹嘛一定要知道真名？他們人很好啦！」此時少年愈講愈激動，他一定很後悔方才太輕敵，著了阿木的道，然後又被步步進逼。

老薑阿木此時該收手了，避免氣氛繼續火爆下去，好讓少年極易飆升的憤怒指數有機會先行冷卻。不過，我建議晚餐全員集合時再一起討論──是討論喔，不是檢討（責怪）。因為交朋友是每個人很重要的人生經歷與學習，不僅要確認基本原則，還要清楚知道可能的風險與代價，畢竟朋友是自己選的呀！

對話要能收放自如，還要不爆血管，是青春期家長的早晚課修行。我有至少半天的時間準備與修補，首先餐桌上一定要有少年愛吃的料理，開動後先好好吃飯，聊聊風花雪月與當日趣聞，待菜色逐漸被掃空，再開始認真聊聊有關交友的方法與界線，除了請姊姊分享自己的經驗，我也從一個全家共同的旅行經驗來切入。

生活經驗切入，給孩子思考空間

全家難忘某次到南方旅行時，住宿在一個廣受年輕人歡迎的平價旅宿，裡面最受歡迎的設施就是位於頂樓的露天酒吧，以及一旁的游泳池。因為在高樓的戶外，不僅可以遠眺小鎮錯落有致的景觀，且在夕陽下悠游於泳池中時，泳池的特殊設計會予人一種不斷向外延伸的視覺錯覺，池水彷彿與天際線融合，形成水天一色的美景。

徜徉在泳池中的旅人們總是抬著頭，捨不得把頭埋進水裡，游著游著彷彿要游向天邊……可是修旦幾咧，再往前游就要撞壁了！有沒有覺得無邊際的泳池就像美麗又迷人的網路世界？正因為網路的未知與深不可測，便更需要有不讓自己撞壁的界線。而這條線是要自己畫的喔！交友是非常個人的事，任何人都不適合幫忙或涉入。

過去沒有網路的時代，有些人是透過書信往來交「筆友」，若想更進一步認識，便會約見面，當然也聽說過很多想像破滅的故事。不管是以前或現在，透過書信或網路交友，都可能有風險。因為朋友是自己交的，風險也要自己承擔。已然發生過的網路交友事故，比如金錢詐騙、誤當車手，甚至是性騷擾、性侵害，這些學校老師應該都有告誡過，千萬不要覺得這些事不可能發生在自己身上，當你沒有在網路上發生的各種關係畫出邊際，便有可能會撞得頭破血流！

此時會議主席上身的老爸下了結論並宣布散會，和青少年的談話要見好就收，嘴巴耳朵都很硬的少年需要台階緩步思考，此時趕緊端出甜滋滋的飯後水果和好吃的冰淇淋讓凝重的氣氛降溫。青少年開心享用，也默默點頭說他懂了。

「馬麻，那我們什麼時候再去住那間旅館呀？」中二青少年或許幼稚白目，但在自我感覺良好的跌跌撞撞中，終究會體認到真實世界的遊戲規則（吧）。