玉米鍋小姐／寶藏箱
有了小孩之後，我便很少戴首飾，都收在小小的首飾盒裡。
某天，為了搭配衣服，我拿出封塵已久的首飾盒翻找某條項鍊。五歲的女兒第一次看到那個盒子，「哇」地一聲，用雙手摀住嘴巴倒抽一口氣，然後瞪大眼睛，非常謹慎地指著裡面的首飾，用氣音問我：「馬麻，把拔知道這個『寶藏箱』嗎？」
我愣了一下大笑不止。其實先生根本不在家，這女娃哪來的本能知道這種事情要用氣音講、是女生之間的小祕密？我告訴女兒爸爸都知道啦，而且裡面絕大多數的寶藏，還都是爸爸送的呢！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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