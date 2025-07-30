Keiko／迪士尼，我又來了

女兒決定轉職後，趁著辭職空檔，想去東京迪士尼遊玩。她說，上次去時還在讀幼兒園，記憶薄弱。

從二十多歲初次踏入迪士尼的大門，我就喜歡上這個神奇的樂園。彷彿被仙女棒輕點，魔法金粉灑滿全身，瞬間回到純真的童年時光。所以，孩子的邀約我馬上答應了。

沒想到在前往桃園機場的途中，女兒接到面試邀約電話，深怕旅程結束夢幻職缺便沒了，斟酌後，她決定在去迪士尼海洋那天早上留在旅館線上面試，我先自行出發。

那天春陽溫暖，是出遊的好天氣。迪士尼海洋比起疫情前和兒子來的那回人潮明顯暴增。那年靠著兒子的飛毛腿，順利地抽到快速通行證，我們沒花很多時間排隊，就幾乎玩遍熱門設施，看了好幾場精采的歌舞秀。

不過，兒子說現在的規則比當年複雜，飛毛腿也派不上用場。更何況，六年後的我受膝蓋退化的問題困擾，需要長時間步行時，我會戴上護膝、拄著精心挑選的手杖，想像自己是優雅的英國淑女；但在他人眼中，或許早把我列入身障名單。

我決定隨興走走看看。搭渡輪遊湖後信步走著，看到一個入口，好像沒什麼人在排隊。我喜出望外地詢問工作人員要等幾分鐘？對方問我：「妳是一個人嗎？」就親切地請我進入通道。

走了一小段，我才望見隔壁通道長長人龍如貪食蛇，彎來又繞去。赫然驚覺：莫非，我走的是快票通道？果然，不一會兒我就搭上車，開始了刺激的「印第安納瓊斯冒險旅程」。

曾在網路上看到「孤獨等級表」的報導，共分十級。等級愈高孤獨感愈強，獨自去遊樂園是第八級。在闔家歡樂、儷影雙雙、高校生成群結伴的迪士尼園區，形單影隻、拄著手杖的歐巴桑在工作人員眼中，肯定悲戚到了極點吧？完成面試、趕來會合的女兒笑盈盈地說，好幸運，恭喜媽媽獲得優先通關的招待。

隔天要去迪士尼樂園，雖從天氣預報得知會下雨，掀開窗簾時，隆隆雷聲還是讓我吃了一驚，更出乎意料地下起三月雪。本以為是老眼昏花，就著玻璃窗往外仔細端詳，還真的下雪了，雪愈下愈大。突如其來的雪讓我們驚喜萬分，也不禁想起了二十三年前，女兒上一回來迪士尼的往事……

跟著導遊來到迪士尼樂園那天，剛好颱風過境東京，不過迪士尼沒休園。我們冒著大雨在各個室內場館間衝刺，孩子們說都濕到骨頭裡了，卻玩到笑開懷！颱風天遊客少，無須排長隊就能暢玩，而且午後雨過天晴，遊行活動照常，我們算是因禍得福。

那這回呢？從舞濱站下車的人潮看來，大雪並未打亂旅人的遊興。慶幸的是，天氣也如同那年，翻書頁般的一日數變。沒多久，轉成了小雨，中午過後，太陽露臉了。在燦爛的陽光下，迪士尼明星搭著花車熱情地和觀眾打招呼，天空湛藍如同水洗過一般，完全無法想像幾個小時前正大雪紛飛呢。

夜間，城堡前的煙火秀為我們的旅程畫下閃亮句點。迪士尼，果然是充滿驚喜的樂園。