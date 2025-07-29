姜蕙芳／就是想打羽球

退休後我熱衷嘗試各種運動健身，其中需要兩人對打的羽毛球吸引力最大，因為約好伴就不能偷懶，對我很有督促作用。

不過，邀約的過程並不順利。朋友們不是不會打，就是要帶孫子；終於約到一位飛輪課的同學，她習慣穿俗稱布希鞋的洞洞軟膠鞋，這種鞋雖然方便，但包覆力不足，穿著運動極易受傷，她來玩一次就放棄了。

接著，我找到一位社交舞班的同學。她帶來一只發黃球拍和羽毛折斷的球，高興地表示：「這是我孫女小學一年級時用的，現在她五年級囉！」

她與我走過艱困年代，那時大家都在家門口或馬路上打羽毛球，甚至在學校穿著軍訓裙就上場，球當然是打到剩一兩根羽毛還繼續用。我勸惜物的她：「咱們活到這個歲數，可以對自己好一點，買顆新球用喔！」

我從如何發球開始耐心教她，漸漸培養出好默契。搭檔打了兩個月，一位年約四十歲的女人過來表示：「我是做土地代書的，可不可以加入你們的行列？」她說，原本參加體育用品社老闆的團體打球，但壓力太大，「我只是想運動而已，不是要成為國手。」

不到半個月，三人組又有了新成員，一位清潔公司的女老闆跑來問：「我兒子還在念大學，只有寒暑假有空陪我打球，可以跟你們一起打嗎？」我們喜出望外，熱烈歡迎，羽球四人組正式成團。

在行家眼中，我們打得歪七扭八，接球疲於奔命，常讓隔壁球場的人看不下去跑來指導，但是知道我們是用敬老愛心卡的點數訂室內羽球場，無不鼓勵有加：「果真是有運動『卡少年』，看不出年紀喔 ！」