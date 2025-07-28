Michelle／追「球」人生

有好長一段時間，我深陷人生黑暗期，工作愁雲慘霧，連帶影響生活起居，不想起床，不想上班，一想到辦公室的卷山卷海就反胃！人稱「笑笑」的我，昔日的座右銘是「work hard, play hard」，但曾幾何時，我開始失去笑容，不再開懷大笑，總覺得眼前一片黑，完全提不起勁，整個人病懨懨。我討厭這樣的自己，卻又無能為力。

直到某天，接到表妹傳來的LINE訊息：「姊，我的教練在找排球咖，有興趣周六晚上去打球嗎？」正在如火如荼加班的我頓時陷入天人交戰，去？還是不去？排球是我最愛的球類運動，回到台北，因為工作變得繁重，再加上沒有球友，一直苦無機會去打球，現在正是千載難逢的機會，工作、加班的鳥事就先暫擱一旁，一個假日晚上做自己喜歡的事，應該不為過吧！

於是，我決定重回球場，雖然從未見過表妹的教練，也不認識球場上的任何一個人，但隊友之間卻可以透過肢體動作和眼神交流，還有場上場下的「垃圾話」，就能輕易地打成一片，真的很神奇！

誠如日本動漫《排球少年》所說：「不准低下頭！排球是永遠向上看的運動！」在球場上重獲新生的我，開始追「球」人生，逐展笑顏，彷彿看到隧道盡頭的光，不再害怕周圍的黑。