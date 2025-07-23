伍華英／幸好有憨兒陪伴

聯合報／ 伍華英

在公園練時，常見一對母子繞著公園步行。剛開始老是坐著輪椅由兒子推著走，不久，是老母親推著輪椅慢慢走，兒子則亦步亦趨跟隨。又過了一段時日，老母親已能拄著拐杖碎步前行，雖然背還是佝僂，移動也十分緩慢，但靠著兒子的撐持，也能繞行公園一、二圈。目睹老母親一天天進步，我們都為她高興，並讚嘆兒子的孝心。

正好有個慈善單位舉辦事蹟推廣活動，我起意邀請一起練氣功的夥伴淑和慧共同表揚那位孝子。淑建議先透過里長了解這對母子的家庭狀況，三人躍躍欲試，期待以做好事的心情發掘人性光輝，讓社會增添一股孝親的暖流。從里長處得知，那位母親早年喪夫，獨自養育三個兒子，老大原本事業有成，無奈因病早逝，老二因婆媳齟齬另立門戶，剩下近乎憨傻的老三。

想來，這位母親能擺脫輪椅到開步行走，那股堅毅的韌性，是她多年面對生活壓力鍛鍊而成的。慶幸她還有個兒子留在身邊，即使憨厚魯鈍，攙扶的臂膀仍是老母親最有力的依靠。

在孝行推薦截止日前，我們想多與這對母子懇談。恰巧某日見他們坐在椅上歇息，等不及做完氣功收式，我們仨便興沖沖地跑過去，對那老母親說：「阿婆您好，有個孝親表揚的活動，請問可以和您聊一聊嗎？」沒等到她倏地起身，不悅地表示：「免啦！免啦！」然後拉著不明就裡的兒子離開。

這樣的反應讓我們猝不及防，有些尷尬，心想，我們應該不像詐騙犯吧？或許她早知我們的用意，卻不願自身生活被揭露。

孝親提報已截止，我們如常每天練功，那對母子的腳程也更快捷，看得出老母親的背脊愈來愈挺；衷心祝願這對母子生活平順無虞，安穩過好每一天。

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