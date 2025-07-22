Michelle／回家真好

下班前一小時，老闆突然交辦工作，看來無法準時下班，趕緊傳LINE告知媽媽會晚點回家，訊息一送出，馬上顯示已讀，旋響跳出媽媽的回覆：「今天有準備你喜歡的菜，都幫你留著，但還是要先吃點東西墊肚子，別餓著了。」閱畢，我趕緊開始處理手邊的工作。

當我再次抬頭望向牆上的時鐘，時針指向十一，拖著極度疲憊的身軀緩緩踏進家門，隨即癱軟在沙發上。突然一陣香氣撲鼻而來，媽媽還沒睡，一聽到開門聲就進廚房為我加熱飯菜。

她輕聲喚我，說道：「今天辛苦了，好好吃飯，我先去睡了。」短短的三句話，讓我馬上眼眶泛紅，想起先前獨自在高雄工作，每當深夜加班回到公司宿舍，屋內總是一片闃黑冷清；現在總算回到台北的家，有媽媽為我點一盞燈，是如此溫暖！