可樂糖／文鳥教會女兒成長

那天，小女兒跑來廚房，手中握著文鳥，輕聲告訴我，小灰離開了。她發現牠躺在鳥籠中一動也不動，眼睛還睜著，但已沒了溫度。「我把牠的眼睛蓋上了。」她說。

看著她小小的臉龐，在訴說這件難過之事時仍舊帶著微笑，但眼眶已泛紅。她想不透小灰為什麼早上看來還好好的，晚上就沒了氣息。她主動要求爸爸，陪她把文鳥埋葬。她親手挖了個洞，把小鳥安穩地放入，覆上泥土，鋪滿美麗的野花。小女兒不一樣了，透過埋葬文鳥整理著情緒。

她從小就喜歡抱娃娃，不同的照片中常看到她抱著不同的動物布偶。原以為這是小孩普遍的特性，隨著年齡增長，她喜歡動物的心沒有絲毫挪移，帶她去動物園總能逛上一整天，即便大人都累了，她仍興致高昂。每年的生日禮物總許願要養鳥、小狗、小貓等。基於居家空間有限和照顧便利的考量，加以先生有飼養鳥類經驗，我們家的第一個新成員便是文鳥。小女兒成為鳥媽媽，開始有了責任感，以往上學總是很難叫醒，如今卻一大早便自動起床去餵鳥。

起先擔心小女兒興致一過就不管不顧，但日子一天天過去，原先對諸多事物都提不起勁的她，竟開始主動去圖書館借閱動物相關書籍，開始學習觀察與傾聽，自然學科也考得特別好。

動物讓她的內心感受更豐富、柔軟，真實地與生命互動，漸漸成長，於我們父母是意外的收穫。