牙與／你的勇敢是我最好的禮物

為了戲劇社的成果發表，女兒卯足了勁準備，雖然在長達一個半小時的舞台劇中，她只飾演了兩個小角色──出場一分鐘、沒有台詞的「牙痛女子」，以及出場兩分鐘、只有一句台詞的「餐廳女子」；但這對深受社交恐懼困擾的她而言，已然是一場巨大的挑戰。

她曾問我：「媽媽，為什麼說話這麼難？」那不是抱怨，而是她內心深處的無助。我看著她努力想把一句話講清楚，卻總是卡在字句之間，焦急、挫敗……心疼與自責便一齊湧上心頭。是過去被霸凌留下的創傷，還是我沒能給她一個更健全的身體？她害怕結巴被發現，愈發不敢與人互動，但我知道，她其實多麼渴望被看見、被肯定、被期待。

在成發的準備期間，她從未缺席任何一次彩排，也與團員們一同到鎮上募款宣傳。從最初只敢躲在別人身後遞傳單，到後來能主動開口向路人介紹演出，每一步，她都在努力跨越溝通的障礙與恐懼。

成發選在母親節前夕登場。雖然女兒只是舞台上一個微不足道的小角色，但當我坐在台下，看著她勇敢地走上台，那一刻，我的內心湧現難以言喻的驕傲與感動！

對我來說，再也沒有比這更珍貴的母親節禮物了。