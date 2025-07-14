梁純綉／每天買地瓜葉的大叔
王大叔的雜貨店是六十年老店，打從年初開始，凡是來店消費，只要架上有地瓜葉都能免費自取。
陳列在店裡的地瓜葉，不只葉梗、葉面羅列整齊，葉梗如有老皮也予以撕去，不用付費，還如此貼心，簡直是佛心了！我常光顧王大叔的雜貨店，由於我有種地瓜葉，他的美意只能心領；但我喜歡欣賞那些地瓜葉，片片似愛心形狀的綠葉、葉梗去除老皮之後的碧綠，單以視覺而言就讓人歡喜。
其實，我之所以鍾情王大叔店裡的地瓜葉，另有他因：我被王大叔對老伴的款款深情感動了。怎麼說呢？王大叔的另一半王媽媽一向不諳家務，也沒下廚。中年開始洗腎，如今整個人的活動力及智能狀況都每況愈下，鎮日不是臥躺就是枯坐。
一日，王大叔在挑地瓜葉，王媽媽一旁觀看，看著看著，居然動手參與；她雖然動作緩慢，但每一片葉子、每一根葉梗都好像是寶物，輕輕拿取、細心地摘撕，最後還將它們分類放妥，王大叔見了好不歡喜，頻頻誇獎太座賢慧。
王大叔心想：太太如此中意挑地瓜葉，何不每天買個幾把讓她有事可做，順便予以讚美，如此，她的日子不是有了重心嗎？家裡若無法消化挑好的地瓜葉，就分享給顧客啊。
心思細膩的王大叔，在店裡一角擺張桌子，桌面上放了地瓜葉、泡好的茶；王媽媽挑地瓜葉時，王大叔不時提醒她：茶趁熱喝。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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