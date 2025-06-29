【家庭小書房】推薦書：《蟬鳴與魚夢》

聯合報／ 蓋亞文化╱提供、家副編輯室╱整理
《蟬鳴與魚夢》。圖／蓋亞文化出版提供
《蟬鳴與魚夢》。圖／蓋亞文化出版提供

汪恩度著，蓋亞

小學三年級的聿書，每年暑假都會去鄉下阿公家捕回一罐蟬。那些曾在枝頭高聲鳴叫的生命，終將沉默、僵硬，如同今年後的再見，躺在病床上的阿公，呼吸低微，如蟬翼般脆弱。

對父親舜弘而言，釣魚曾是他逃離現實的靜謐時刻。如今，看著病榻上翻身喘息的老父，他突然明白，魚鉤上的掙扎，和病床上的掙扎，其實沒什麼兩樣……

這是一本關於生命的模樣、告別如何悄無聲息，時間如何靜靜改變人的小說。

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