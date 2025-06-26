Silence／穿義肢學步的第三人生

約定好的日子終究還是來了，哥和嫂從我這把媽媽接回家。

三個多月前，媽突生一場病，是醫生發出病危通知那種嚴重程度的病。一月底出院後，為了白天有人照料及方便回診時的接送，哥和嫂把媽安置在我家。

剛來我家休養時，媽極為虛弱，連坐起身喝水用餐都要人攙扶，毫無自理能力。她就這麼臥床將近兩個月，即使她努力想為自己做些什麼，卻因為缺乏體力而無法達成。唯一能做的，是眼睜睜地見證自己的肌肉逐漸流失。

我的媽媽曾因天災失去了右腿和兩個孩子，也曾因罹患子宮肌瘤移除了子宮。這回是因膽結石切除了膽囊。或許是抱著「反正再也沒什麼好失去的」這種心態，她總能在顛簸的人生中樂觀面對。

記得媽手術出院回到我家，哥抱起坐在輪椅上的她，走近床邊時將她放下。只有左腳能接觸地面，或許沒自信靠單腳撐住自己，媽顯得有些害怕。哥略顯浮躁，大聲說：「妳在怕什麼啊？」媽也不甘示弱地回：「因為我沒膽啊！」說完還笑了出來。聽見媽突如其來的自嘲，實在佩服她還懂得用幽默去緩和氣氛。

當然，人是脆弱的，媽也會有憂傷。某天午睡起來，走出房門看見獨自坐在椅上沉思的她，連駝背的身影都顯得十分落寞。當我坐到她身旁，她哭著告訴我無法接受自己看起來好好的，為何許多事卻無法自理？到現在還要靠女兒為她刷牙洗臉、打理三餐、擦澡，最讓她備感挫折的，是要靠女兒幫忙換尿布處理穢物。

「會好的，這只是過程。妳已經進步很多了。」不擅言語的我，想給她許多安慰，卻不知該說些什麼才能讓她將眼淚收束。

對我來說，媽已經很努力恢復體力，不再整天臥床；很努力復健左腿，讓「再站起來」不只是一個願望。當她第一次起身，想靠自己坐在輪椅上，那時她那句堅定的「我可以」，讓我到此刻依舊難忘。

果然，媽很快就能靠著輔助器站立。接著，她想再次穿上義肢學習走路。在她的人生，「走路」這件事就學了三次。第一次是一歲左右的嬰兒時，第二次是二十二歲首次穿上義肢時，第三次是七十三歲為第三人生暖身時。

這回當她重新穿上義肢，準備學習走路的那一刻，頓時彷彿時空交錯，我和媽互換了角色那般。在我前方的她，成為一歲的我，用著勇往直前的氣勢在前頭邁開步伐；在她後方的我，成為二十六歲的她，抱著提心吊膽的心情在身後守護凝望。

每天學習走路的她，逐漸找回了自信。就這樣，約定好的日子終究還是來了，哥和嫂從我這把媽接回家。踏入家門後，也代表踏上她的第三人生。雖然生活尚未完全回到往常，但我相信憑她堅定的意志，那一天就在不遠的前方。

我的媽媽用自身證明人生沒有跨不過的坎，顛簸的人生就算難行，拄著拐杖慢慢走也行！就算歲月的挑染，白了她的髮；就算人生的風霜，在她的臉上留下幾許滄桑，她在我心裡永遠是最美麗的媽媽。因為，這場病她讓我看見了什麼是為生命再次展現美麗又堅定的模樣。