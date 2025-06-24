涂春宏／書聲琅琅的銀髮英文班

在長青學苑多元學習課程中，語言類相對顯得小眾，換言之，抽籤錄取率高，是很多學員保守搶位的選擇攻略，當然其中不乏對外語有高度興趣者，勤學不輟。

陸大哥年紀八十有餘，每次趕早進到教室，總能看見他已專注在研讀教材內容，桌上一台幾不復見的快譯通翻譯機，是他物盡其用的學習輔助工具，因為耳背聽力差，他選坐第一排課桌中間的位子，如此認真向學的態度，是「活到老，學到老」的最佳典範。

忝為英文班班長，我發現同學的數位能力頗弱，甚者有幾位並未使用手機，這直接顛覆我的三觀，身處資訊爆炸時代，手機提供全方位的生活便利性，能不使用者著實讓我佩服，所以老師在群組上傳的資料，我都會列印出來給他們參考。

不過，銀髮族使用3C多少仍有些障礙。所謂事不過三，同樣的問題一問再問，總會讓人搖頭不耐，也容易造成爭吵嘔氣，這情形在同學中屢見不鮮。而手機功能因少用遺忘或嘗試後抓不到要訣，請教家中年輕人往往還是一知半解或滿頭霧水，不歡而散自是難免，於是總可見到同學們相互告誡疾呼要「老人當自強」。

每當下課時間，上完廁所之後，大夥兒聊天內容的資訊分享，泰半圍繞在哪間醫院的醫生很厲害、生理功能退化要吃哪款保健品、何種運動有益復健強身，相互交換健康心得；當然年紀大也並非全然不堪，放眼世界七大洲皆有同學旅遊的足跡，背後故事生動精采，謂之活字典並不過譽。

作家簡媜在《誰在銀閃閃的地方，等你》中寫道，「當走到人生的冬季，是否要學習用皺紋換幾兩自在、以白髮釣幾條快樂，自我犒賞。」歲月如歌，學海無涯，無須過問上課的動機和理由，琅琅英文讀書聲，有著我們對外語的喜愛，在共同的頻率裡，歡愉前進而忘卻老之隨行。