路西／我的老公要洗碗

「你會洗碗嗎？」「沒洗過，都我媽在洗。」第一任男友出局。「你可以洗碗嗎？」「我家都是我姊洗，我媽說我洗不乾淨。」第二任男友下台。「你可以接受男生洗碗嗎？」「我爸一輩子沒洗過碗欸！」我好捨不得第三任，我們志趣相投有聊不完的話題，可惜洗碗不相投。

「結婚後你可以接受洗碗嗎？」「妳是皮膚過敏還是富貴手？」這是第一次有人不正面回答，卻問出問題的核心。自小皮膚容易過敏，夏天流汗悶熱身體長濕疹，手指腳趾長汗皰疹，醫師說這是體質問題，無法根治，只能儘量避開引起過敏的元素，例如洗碗用的洗碗精。我如實回答，並將手指邊緣的水泡給他看，很癢很癢，但不會傳染，請放心。

他握住我的手，誠實地對我說：「我媽沒教我洗碗，請妳教我，可以很嚴格。」老實木訥的理工科摩羯男成為家中專屬的洗碗機，無須插電。

我雖然不洗碗，但廚藝了得，每每讓家人吃得心服口服嘴角流油，願意起身替我刷鍋洗盤。女兒望著身穿圍裙、在洗碗槽前除油去漬的爸爸，拿起抹布擦餐桌時，無比肯定地說：「將來我的先生也要幫我洗碗。」「不必，爸爸會送妳一台洗碗機！」老公頭也不回的提前許了嫁妝。