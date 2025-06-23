晚飯後輕快地洗碗，想著：「明天我不是值日生！」

愉悅的心情就像水龍頭裡嘩嘩流出的水，奔放自在。

自從另一半退休後，發覺自己下廚的時間變多了，才剛煮過中飯，怎麼又要煮晚飯了？以前他上班時，我的中餐常是一碗麥片、一顆蘋果打發，或是前一晚的剩菜飯蒸熱，再不然就是和姊妹淘來個午餐約會，總之不用正經八百地動鍋動鏟。

勤儉如我的克難午餐，看在老公眼裡，至少也得打顆蛋、切點蔥花，來一盤蛋炒飯；麥片、蘋果是點心類，怎能添入正餐？當我打扮妥當，拎起包包要出門，回頭一望，還穿著睡衣斜躺滑手機的「ㄤ」，又宅到讓人不忍心不管他的飯！

早餐一直都交給電鍋，蒸幾顆蛋和饅頭還好解決，中午就買便當吧，可是吃多了真是口渴又嘴膩，青菜量也不足。但日夜埋鍋造飯，心中竟有把無名火，這就是我的下半生嗎？難怪人家說最怕老公退休，客廳裡憑添沙發馬鈴薯一枚。

一天，姊妹淘說她家老爺不讓她在周末假日煮飯，因為太辛苦了！此言一出，真是深獲人心，在座的歐巴桑都若有所思。況且，每天做午晚兩頓飯，吸食太多油煙也有損健康！另外看到一則網路報導「採買烹調，訓練大腦，可延緩失智」，這篇訊息大大打破我「君子遠庖廚」的執念，我怎麼可以一個人動腦，搶了老伴活動腦袋的機會呢？

折衷辦法，是夫婦二人輪流煮飯，「隔鍋的飯香」也有新鮮感！選了個良辰吉日，先是誇讚良人廚藝精湛，令人垂涎懷念，繼而順口提出學生時代的「值日生」制度，正惴惴不安時，沒想到家裡這位同學欣然同意。

因此，我成功脫下每日必穿的圍裙，丟給老公一句：「今天你當值日生喔！」就翩然鑽進房間，打開音樂，提筆寫文或整理衣櫃，廚房裡傳來剁剁切菜聲，一切寧靜美好。我還發現，多一個人買菜，隔天打開冰箱時，偶爾會有意外驚喜：「咦？你這菜在哪裡買的？」「這種菜要怎麼煮？」「那一攤還有再開嗎？」……讓原本平淡的生活中激盪出有趣的話題。

當然，要請同學換上外出服出門買菜，我得來點苦肉計：先乖乖把水槽裡午餐留下的碗盤洗淨，他炒完菜後爐台上的油漬我「順手」清掉，再怎麼說，我還兼任著看頭看尾的衛生股長哩！