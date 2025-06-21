李燕瓊／冬季戀歌

聯合報／ 李燕瓊
冬季戀歌。圖／PPAN
冬季戀歌。圖／PPAN

雪不飄了，冬陽燦爛，也添了些暖，她在橋上享受著難得的冬陽。

鏡頭裡，陽光下的冰河孤寂地、靜靜地閃耀銀光，她斟酌角度，周遭悄然無聲，她想：此刻若下雪，應該可以聽到細雪輕輕飄落的聲音吧！

突然，一點紅走入鏡頭。啊！真人版的《冬季戀歌》。她自語。

透過鏡頭，彷彿看到過往的歲月。她沒有餘裕追劇，需要準備很多上課資料和寫稿，賺取微薄的講師費和稿費；直到女兒心疼地說：「我們看韓劇吧！一周只有一小時，不會占用太多時間。」然後拉著她一起看了《冬季戀歌》。

那劇彷彿給了她神奇的力量，讓她有了渴望下星期續集快快到來的期待，也鼓勵自己「明天永遠有希望」。

那是她最困頓煎熬的日子，公私蠟燭二頭燒到常讓她感覺明天遙遠到好像永遠到不了啊！但她只有「往前走」的單一選項，心力交瘁之餘，還要挪出些憐憫和包容給渣男，她很慶幸有女兒貼心相伴，孤獨也就不那麼孤單了。

直到渣男揮了拳，她終於醒悟，長久的隱忍包容，只是對自己殘忍，而無以改變他。

醒悟之後，她痛定思痛，狠心放手。

一次冰天雪地的巴黎採訪，讓她意外遇見黑森林的深情，譜出屬於自己的冬季戀歌。

不久，卻聽到劇中的翔赫自我了斷了現實中的生命。啊！翔赫，生命何其珍貴，你應該要像劇中一樣，對有珍說的「我的肩膀給妳靠」，也讓自己靠，繼續勇敢地追求你想要的真愛和啊。

那一刻，如此不捨一個遠在他方，不相識卻幫她走過低潮，陽光般生命的驟逝。

冰河上的親密地走遠，雪又開始飄了，輕輕細細涼涼的，飄進了鏡頭。男人緩緩走近她，溫柔地說：「我們回家吧！愈來愈冷了。」再把她的手揣進口袋裡。

看著男人的深藍眼珠，她想起那些天報紙上的叮嚀：「活著，就有希望。」這是何等深重的生命體悟，走過，才能真切體會。如今她覺得或許更應該是：「存在著，就是美，就有機會。」

不只是生命靈魂，任何人、事、物，皆然。

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