有次老公帶我和女兒回埔里老家過周末，車上我和老公隨意聊著生活瑣事，各自觀點不同，老公無法理解我的想法，或許因為更年期，我的心情煩躁鬱悶，坐在副駕駛座不發一語，氣氛由原本的輕鬆變得寂靜又緊繃。我從後照鏡看著女兒，不想破壞快樂的假日時光，努力壓抑情緒，但車內狹小的空間，更讓我有種喘不過氣的感覺。

這時老公說：「不然我帶妳去散散心吧。」我心想，我又不是演員，滿臉的不高興無法瞬間變成笑臉，回家被長輩看到也不好，便同意了。老公馬上變換行駛路線，直達埔里虎頭山觀景台，眺望埔里全景。燈光閃爍，房屋和行車變得很渺小，抬頭看看廣闊無邊際的天空，在此景中，我深深吸吐山上的清新空氣，心情慢慢舒暢平靜下來。老公走過來說：「看來老婆大人的心情好多了。」我告訴他，方才我需要的不是理性分析，而是理解和認同。老公連聲表示：「好、好，老婆大人說得對！我改。」我不禁笑了出來。

結婚十七年，戀愛激情日漸褪去，生活中難免有不開心的事發生，如何經營婚姻才是一門學問。夫妻雙方的溝通很重要，當生活中意見不合時，如何以機智及時化解，避免升級為爭吵也很重要。畢竟吵架次數多了，兩顆心就離得遠了。

那天是因為什麼事而意見不合，我已然想不起來了，但老公主動提出帶我散心並付出的行動，讓我有種回到戀愛時期的感覺，心中甜滋滋的。這麼高情商的老公，難怪當初我會愛上他。嗯，決定假日做些下酒菜作為獎勵，讓他情商再升級！