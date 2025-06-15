慧琦／瑜伽流動我的人生

深吸、深吐，在呼吸中轉換姿勢，拉長身體、扭轉僵硬的關節，疫情後與YouTube上的瑜伽頻道相遇，能在將孩子送進校門後的早晨，重啟我的瑜伽時光。

在家中草綠色的瑜伽墊上，跟著平板裡的影片完成一小時的流動瑜伽，身心舒爽躺著做最後的大休息，心中畫面跳回三十年前首次做瑜伽的時刻。那是在從小長大的舊家客廳，學了一陣子瑜伽的媽媽，帶著我們利用沙發桌椅間的零碎空間做些暖身動作。當時家中沒有瑜伽墊，雖是直接在冰冷的磨石子地板上練習，但我們都遺傳到媽媽的柔軟度，很快就上手。現在回想，媽媽總是忙於家事，母女能一起進行的事情並不多，這段時光留下的不只是往後的運動習慣，還有每每做瑜伽時伴隨而出的回憶。

走入職場後，我報名了媽媽上過課的瑜伽教室，前後轉換了兩個空間，都是用簡便的巧拼墊拼成瑜伽墊，課堂中有幾位是媽媽的熟人，上課前先向阿姨們打招呼，一起在閒話家常的課堂上伸展工作後的僵硬肢體。感謝當時的自己，懂得投資時間紓壓和維持健康。

接著又是一個時間的跳躍，我成為兩個孩子的媽媽，偶然在附近教會報名了每周一堂、每次兩小時的瑜伽課，騎著機車離開育兒現場，抽離的感覺真的很好，在身也在心，得以把眼光從稚兒身上轉移到自己的身體，照顧自己。下課時，總有一種又活過來的快感。那時，我在臉書發文記下對先生的感謝，他努力準時下班回家，才能讓我沒有牽掛地出門放鬆身心。

面對落地窗，將幾滴舒緩的精油滴在擴香石上，挑選適合的流動瑜伽影片，若今日陽光普照，我的拜日式便更加有活力；假使陰雨寒冷，我更感恩有遮風避雨的家。這是一段修復自己的時光，無須等待他人或招呼別人，關照自己、與自身對話，原來只需要一方小天地和一份不外求的心。

謝謝瑜伽的陪伴。