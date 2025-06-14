張瑜鳳／校園篇：大學生，學了沒？

被拖吊與遭竊的腳踏車

鳳凰花開，媽咪掉眼淚的時間又來了。

幼稚園誇張裝扮、跳舞作樂，小學嘻笑打鬧、中學煩躁不安，到高中的展翅高飛鵬程萬里，各式各樣的畢業典禮，媽咪無論如何一定會參加。雖然因為疫情期間，哥哥的高中畢業典禮只能線上舉行，媽咪還來不及看到就結束了。還有防疫所需，妹妹學校限制入場人數，她戴著口罩上台領獎、與校長合照，媽咪看著螢幕裡一排穿著同樣制服的長髮女孩，實在是認不出自家女兒是哪一個啊！

總之，能夠順利畢業，踏出校門，都是人生很重要的里程碑。

「我比較懷念高中畢業舞會，大家好瘋狂，還可以邀請女生。」哥哥想起當時媽咪帶他去買西裝、領帶、皮鞋，妹妹則透過手機連線點評並決定顏色。「要是你有女朋友就好了，媽咪根本不用出馬。」媽咪還是忍不住抱怨了一下。

「還說哩！記得那次我好心載女同學去買高跟鞋，沒想到腳踏車就被拖吊了。」哥哥回憶。「我打電話告訴妳，妳居然笑著要我記錄所有的程序。」哥哥說。

對啊！媽咪好開心，專欄又有題材可以寫了。

「還好人行道旁邊的牌子有標示保管場地址，到現場找到我的車，他們先拍照，說是依照《行政程序法》，接著讓我用鑰匙開鎖確認沒認錯車，繳交保管費後就可以把車牽回去了。」哥哥還翻出單據給我看，「過一陣子就有定期拍賣，無人認領的違規車輛很多咧。」

哥哥上大學後，還是騎腳踏車。媽咪期待看到車子後座有長髮飄逸的女孩，在夕陽餘暉中兩人偕行在椰林大道上……可是哥哥後座始終只有球棒壘包跟臭衣服。

這輛命運多舛的腳踏車，陪伴著哥哥從高中到大學，終究還是離開了。

在一個夜黑風高的晚上，哥哥的腳踏車被偷走。畢竟是法律系學生，他立即去派出所報警，警察認真地調閱路口監視器，果然看到一位阿伯把車騎走，一路往北，然後就失去蹤影。

「我在派出所跟著看監視器影片，看到眼睛都快脫窗了。」哥哥抱怨，「不過警察真的很認真查案。」哥哥拿回報案單，也算是完成了刑事訴訟偵查程序的首次實務經驗。

在校犯了錯，懲罰非第一要務

至於在國外念書的妹妹，捷運及火車是她必備的交通工具，她說最恐怖的就是期末考時遇到地鐵罷工。

「這有什麼恐怖的？大學裡多的是奇奇怪怪的事。」哥哥隨便一講，就有一堆讓媽咪瞠目結舌的事件。

「例如有人半夜拿著鋸子去椰林大道上砍樹，還有到學校後面山坡掘墓比膽量，也有在學校呼籲成立『皮繩愉虐社』、『幸福家庭道德重整社』，有人因為虐待流浪貓狗被記大過，也有人在廁所偷拍被抓到，X！那是我最常去使用的廁所……」

天啊！現在的大學生，你們到底在校園做什麼？

「做什麼？校園就是社會的縮影，社會有什麼、校園就有什麼。」爸爸捧著一瓶啤酒從書房晃出來，打開電視新聞頻道，「這裡天天都有，不是嗎？」

校園是學生邁向社會的過渡區，也是家庭與社會的連結點，教育的目的除了幫助發掘學生的個人天賦，找到自己生命的定位，也希望他們可以從學習的歷程中避免犯錯，即使不小心誤觸法網或校規，也希望學生能獲得改過自新的機會。

這就是為什麼在學校校規裡，「懲罰」並非處理問題的優先考量，而是要面對問題，協助學生一起解決。

持有學生證，成年大學生仍是社會人

尤其是在大學校園，幾乎每個人都已經成年（十八歲以上），要為自己的行為負責，而過往在校園裡彷彿無傷大雅的行為，現在也愈來愈被嚴格檢視──如果在外面罵人會被認為違反公然侮辱罪或誹謗罪，為什麼在學校的BBS站上誣賴他人作弊卻不用負責？如果在公車上違反他人意願做出猥褻行為會被扭送到警察局，為什麼在校園內就可以恣意跟蹤、騷擾想追求的對象？如果虐待動物已經違反《動物保育法》，不論在校園或是在外面，一樣要被檢討。

「校規固然優先適用，但是大學生們千萬別忘了，你同時也是社會人，要遵守的秩序及規範，不會因為持有學生證而有所不同。」媽咪嚴肅地說。

犯罪事件中，若有少年涉案，大家便開始呼籲要降低《少年事件處理法》的適用年紀。但是，法律之所以願意給少年機會，就是認為還在學習階段的學生，或許思慮不周，或許觀念偏差，或許價值未定；國家法律給少年們機會，讓他們正式邁入社會之後，不用披著前科累累的外衣，可以重新開始，回歸正常。

「一個行為會導致被記大過或被學校退學，喪失繼續在校學習資格的學生，直接進入社會大學，就是截然不同的場域了。」媽咪其實很揪心，「我不是教育專業出身，但願社會能夠承接這些犯錯受傷的孩子，實在是擔憂啊！」

看著皺眉的媽咪，哥哥只好彩衣娛親：「媽咪，別想了，我們去吃大餐吧！」

媽咪憂國憂民，豈是這樣簡單就可以治癒的？不過，還是快看看哪一間餐廳有空位，我們立即出發吧！

●關鍵思考：當大學生有虐貓、作弊、偷拍行為該被退學嗎？退學之後呢？