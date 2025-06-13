李子／不問回報的友誼

那天聽聞一則故事，震驚於友誼竟能如此動人，原以為那是親生姊妹間才會有的真心。

蓮在志工團隊認識了櫻，兩人一見如故，每周值勤前相約吃午餐、假日同遊湖光山色。一年後櫻生病了，是癌症末期。職場上精明幹練的她完全聽不進醫師的話，頻頻質問醫生，蓮在一旁握住她的手，安撫她的慌亂，幫她與醫師做了有效的溝通。

蓮一次次陪她就診、開刀、化療，心甘情願。櫻的婚姻不順遂，女兒是空中飛人，事業忙碌無暇隨侍在側。「我沒上班，可以陪她。」蓮溫柔地說。也懷著忐忑的心坐上櫻的車子，去南橫、去宜蘭，就為滿足櫻回顧最愛景點的心願。

蓮陪伴櫻走至人謝幕。那天櫻感受到無法忍受的疼痛，蓮陪同去急診，當醫師宣布毫無希望時，她與櫻的女兒靜靜陪伴。櫻已無法言語，只能用最後的力氣以雙眼傳達最後的道謝與道別。我不明白蓮怎能如此不離不棄，不過是五年的友誼啊。蓮淡淡笑著回答：「我好像在了卻前世一段緣分。」

另一位朋友曾告訴我，說她的好友走不出陳年往事，「我想讓她快樂起來，邀她去旅行，她卻在行程中一路抱怨，回來後我發誓不再與她同行，但今年的旅遊我又約她了。」看我一臉疑惑，朋友說：「朋友嘛，我不約她誰約她呀？」

大概就像曾在網路上看到的句子：「友誼像磷火，在你周圍最黑暗的時刻顯出光亮。」而法國作家羅曼‧羅蘭說：「有了朋友，生命才顯出它全部的價值。」