急匆匆趕到捷運七張站，進站後走向電扶梯，耳邊傳來輕柔聲響：「小姐、小姐。」站內乘客稀疏，轉頭發現一位短髮中年婦女走向我，點頭回應後，她詢問去台北要在哪邊搭車。

舉手指向月台，告知她就在此處搭乘。我們背向彼此，分別走向月台的兩端等車。才剛站定，又聽到相同的聲音：「小姐，到大安森林公園怎麼走？」我不假思索地回答，她道謝後轉身離去。

台北捷運蜘蛛網般交錯，對外地人而言，宛如錯綜複雜的迷宮，即便循著路線圖前行，也未必能找到最順暢的捷徑。我對於每天通勤的站名相當熟悉，但若前往不常去的地方，總是事先做足功課，特別是轉乘不同路線時，記住搭乘方向與連接站點，才能避免迷途的困擾。

列車進站後，上車時瞥見車廂內的捷運路線圖，這才發現剛才給出的指引並非最便捷的方式。依照我建議的路線，那位女士需要轉乘兩次，而若在中正紀念堂站改搭紅線，僅需轉乘一次，會更省時。不禁擔心，她是否趕時間？到了古亭站發現走錯了，會不會不知所措？

該過去告訴她嗎？萬一認錯人，多麼尷尬。想到自己羞澀內向，在寂靜的車廂中穿梭，與乘客疑惑的目光相遇就令人膽怯。捷運一站站疾駛而過，在心中上演無數小劇場，猶豫著是否該提醒她正確的轉乘方式。

列車即將抵達古亭站，終於鼓起勇氣，起身四處尋找她的身影。見她起身，細聲詢問確定沒認錯人，才向她承認先前指引有誤，請她跟隨我前往中正紀念堂站轉紅線。抵達後，帶她至電扶梯前，指引她搭乘往象山方向的列車，告知僅需再過兩站便能抵達目的地。

電扶梯前，她滿臉笑意，輕輕握住我的手：「謝謝，妳人真好，台北人真的很友善！」走出捷運站，灰濛濛的雲層間透出一道陽光，灑落在陰晴不定的台北街頭，心底湧上一絲暖意。