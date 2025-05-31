Ada／遲來的相遇

聯合報／ Ada

睽違三年多，今春再度進行之旅。一如往常，我們會先在上山前的最後一個加油站加滿油，並在買杯熱，再帶上好吃的肉粽與

赫然發現自己的文章被放大護貝張貼在超商門口，簡直難以置信。店長和店員也欣喜萬分，表示等了三年作者終於現身。2022年1月，〈敬業是最美的風景〉見刊，當時下筆動機僅想抒發一段平凡卻溫暖的感觸，沒想到意外激發無數善緣。

店長告知，三年多前忽然有許多旅人來到店裡，告知報上有篇關於他們的文章；有些人是看到實體報紙，有些人是透過網路，然後幾乎所有旅人都和我們一樣，買杯熱咖啡，帶著肉粽和茶葉蛋上山，下山時也因為好吃而再來打包一些回家。

遲來的相遇，拿著筆在文章空白處簽上自己的名字。此刻雖無閃亮的鎂光燈，也沒有眾人簇擁，但我雀躍宛若自己是個巨星。點滴耕耘的成就感，化作強而有力的後盾，激勵著我自信往前。

此次重逢，開心店家的敬業與熱忱依舊，這裡依然是我在此處山林之旅最美好的開始，也是旅程最溫暖的終點站。

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