Ada／六十大媽想獨旅

我今年邁入六十歲，三十幾年前開始自助旅行，稱得上是資深背包客。

過往每趟旅程都有隊友同行，有時是同學、同事、朋友，更多時候是親密的家人，孩子相繼離巢後，大部分是夫妻同行。走過繁華的大國，去過貧窮的小國，從繁華都會到高海拔的荒涼山野，從磅礴大川大江到幽靜唯美的沼澤濕地，我幾乎都是行程的主要規畫者，包攬行程中所有的食宿交通細節。

近年有個想法在心中漸漸醞釀──嘗試獨自旅行。我想趁著頭腦還清晰、身體還康健，勇敢體驗另一層次的旅遊生活。要踏出這一步，除了需要自身的勇氣和信心，家人的支持也是關鍵；有幾次與家人聊起，他們總是不置可否，或許認為這僅是我的諸多狂想之一。

終於，我鼓起勇氣，按下在電腦螢幕上盯了好久的「確認訂票」鈕，訂下單人來回機票。當家人在LINE群組看到機票預訂成功的截圖，發現我是認真的，兒子和女兒立刻表示支持，唯有老公不吭聲，因為他深知擅長紙上談兵的我，在現實世界方向感奇差無比，獨旅的安全堪慮。

接下來預訂旅館的過程有點卡關，價格便宜的旅店，安全和衛生不太滿意，中意的旅店一人住又覺得太浪費。還有美食種類繁多，無人共享恐難悉數品嘗。獨旅的想法此時有些動搖，想邀約家人同行，又覺得那就違背了獨旅的初衷。

聰明的女兒察覺後提出一個好主意，她可以同行，期間挑個一兩天分開行動，也算是獨旅啊！這個想法讓老公第一個跳出來按讚，他終於可以放心讓這位路癡大媽出遊了。

計畫的轉折出乎意料，但這真是讓人無比滿意的結果，有女兒陪伴同遊，又有機會小試獨旅。此刻的我，正滿心期待這趟「走出舒適圈之旅」的到來。