吳敬琳／暮年溜出青春

暮年，綠園道裡，獨自散步者有之，群聚閒聊者有之，外傭隨侍推輪椅者有之；傍晚，我驚見歐吉桑溜直排輪。

天色灰濛，風砭人肌骨，典型春寒料峭天候，我與外子慣常黃昏走潭雅神綠園道。初春，沿坡而上的陸橋兩側幾株櫻花盛開得豔紅，凜風頂多微顫它簇團抱枝的花瓣，搖不落紅妝點點。正當我沉醉於鮮麗時，一位年約古稀的阿伯，異於一般老人，腳著直排輪在平地上滑溜起來，一路溜向前方斜坡橋上，橋中央有安全桿分隔順行逆向，阿伯乘勢地利，把它當角標穿梭練習前溜與倒滑，左右腳交替滑溜的流暢感，一點也不像初學者。

他如何辦到？

外甥六歲接觸直排，初學站立平衡與原地踏步，那難搞的Ｖ字型腳掌九十度夾角，經常令他摔得前仆後仰，教練索性教他安全跪地與爬起，跌得四肢伏地像極了喪家狗，弓箭步起立卻雄赳氣昂，彷彿徵示失敗固然狼狽，一旦有勇氣振作，奮起的力道也足以懾人心魄。

次學踏步與滑行並進，從定點到移動，不過增加步伐的速度與跨度，看似容易，實作起來不少該注意的眉角，如腳掌由Ｖ轉１１平行滑行，基礎動作儘量使用鞋輪的中刃滑溜，內外刃都是姿勢不良，容易受傷。外甥學完基礎就宣告停擺，思及眼前暢溜無阻的阿伯，他勢必經歷以上種種繁複且枯燥的基礎訓練，跌過無數次如犬般的頹然跪姿，也無數次昂首挺胸，目光堅定向前注視，直到腳掌自如變換角度與雙腿開闔自在前進，才有他現在傲人的姿態。

我偷瞟他鴨舌帽底下的面容，黝黃清癯，是有年紀的長者，但年齡絲毫不設限他的體力，短袖短褲，手臂與腳腿粗壯如節藕，結實似堅壁，體格強健，若只見背影，誤認年輕壯漢無疑。再者，直排輪屬追求速度運動之類，危險性高，配戴頭盔、護具等安全裝備必不可少，他卻只頂一徒有遮陽而毫無保護作用的鴨舌帽，肘膝護具皆無，行進於高低起伏的坡橋上，對自身技術信心十足，透顯一種年輕獨具的狂恣。

詩人塞繆爾．烏爾曼這麼形容青春：「青春，並非人生旅程的一段時光，也並非粉頰紅唇和體魄矯健。它是心靈中的一種狀態，是頭腦中的一個意念……年歲可能弄皺我們的皮膚，但放棄熱情則會弄皺我們的靈魂。」時間在阿伯臉上雕鏤明顯刻痕，斑紋也點點清晰，卻憑藉一股好學的熱情與超凡的毅力，再度活出青春，彩繪人生。

我與外子散步半小時後再返回橋上，他仍持續原先動作反覆練習，天色漸暗，夕照將隱，歐吉桑的年輕光芒正逐漸閃耀。