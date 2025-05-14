April Chiu／帥氣的準爸爸

帥起來吧，準爸爸們！準媽媽最需要的，是只有你能給的安定力量。

「帥不帥？」老公問。我忍不住噗哧笑了出來，這刺破空氣中溫馨因子的一句話，完全幽默，也帶走了我身體的不適。

當然帥。我家老公幾乎沒有浪漫基因，卻能在安胎期間的我身體不適時，接到必須前往醫院的一通電話後，火速地從位在新竹的公司返回桃園，在我搭乘計程車抵達醫院之際，老公也來到我身邊了。

下面的舉動也很帥。入院待產期間，我躺在病床上，深夜裡別說是等待產兆的不安，光是回想第一胎的生產過程，心中的恐懼便愈來愈重，徹夜難眠。耳邊響起的是大寶睡去的呼吸聲和老公的打呼聲，口乾舌燥的我，猶豫著該不該呼喚沉睡中的老公為我倒水，便試探性地用氣音輕喚，想不到，呼聲正響的他竟一秒從床上跳起，快得嚇了我一跳。「我以為你不會聽見我的聲音……謝謝你。」話還未說完，水杯也送到我手上了。

後來有次向老公敘說當時心中的感動，如此溫馨時刻，他卻回應：「妳看，就是要把握這種『重要的時刻』啊！平常若不夠貼心，這種時候更要帥起來！」搭配他逗趣的得意笑容，一語中的。

打開社群媒體，總會看到許多情侶夫妻的甜蜜貼文，說不羨慕是騙人的，每對佳偶都有自己創造回憶的方式，而要讓一份回憶成為像電影《腦筋急轉彎（Inside Out）》裡的「金色回憶球」卻並不容易，通常需要夠特別，更要夠真心。

曾聽一位朋友抱怨，先生平日很寵她，買包買鞋甚至蒐集玩偶等，掏空口袋也在所不惜，但在她懷孕生產期間，先生卻少有關懷，孕期營養品、待產包、坐月子的行李，統統是她獨自包辦。先生雖非毫不關心，但在這樣的特殊時刻，就很容易給太太一種漠不關心的感受；更甚者，若始終不願花些時間了解相關資訊，空著腦袋陪產、迎接新生命的到來，對於產婦或新生兒都是很危險的。

假使準爸爸們願意花些時間，哪怕只有九個月孕期的百分之一，設身處地為太太著想，勤於閱覽篇章書籍、善用網路資源，能在太太感到不適時快速提供一些行動與建議，不論是否有效，至少能讓太太感到被關心、被同理，更讓人備感溫暖與寵愛。

在必要之時出現、在發生之前準備、在脆弱時互相扶持，即將成為準父母的雙方都不容易，但卻一定能在多幾分用心之後，讓自己成為太太心中最帥氣的老公。