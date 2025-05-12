【母親節特別企畫3-3】我跟媽媽姓，我驕傲！（下）

阿特，十二歲

「你哥姓李，你怎麼姓鄧？」這樣的問題，從我小學到現在已經被問過很多次，其實很簡單，我是從母姓的小孩，這對我們家來說是一個自然的決定，沒有什麼特別的原因，也不是什麼祕密。

每當有人發現我和哥哥的姓氏不同，總會露出很驚訝的表情，好像這件事背後有什麼不得了的故事。有些人甚至會猜來猜去，讓我有點困擾。我不是什麼公眾人物，這只是我們家的選擇而已，真的沒必要特別去打聽。

我一直覺得從母姓並不奇怪，這只是名字的一種形式。別人怎麼想我無法控制，但我也希望大家能多一點理解和尊重。我和哥哥姓氏不同，並不代表什麼特別的意義。名字終究只是識別的一部分，更重要的，應該是我這個人是怎麼生活、做了哪些事，怎麼對待別人，而不是我姓什麼。

Mei，十四歲、Freja，十二歲

我們家兩個姊妹的姓氏不同，姊姊從父姓，妹妹從母姓，我們從小就住在國外，大家都知道我們是姊妹，但沒有人問過為什麼姓氏會不一樣，可能是因為國外的「重組家庭」很多。

不過我們問過爸媽這件事，爸媽回答，一人一個比較公平，媽媽的姓比較少見，爸爸的姓很常見，所以他們當時就約定好，如果有生第二個小孩，就讓孩子從母姓。

我們兩人都覺得自己的名字念起來很好聽，姓氏不一樣也沒關係，班上很多同學都這樣，不過妹妹還是覺得媽媽姓氏筆畫太多，寫起來有點麻煩。

我們現在住的國家預設登記是從母姓，其實台灣也應該這麼做，大家就會知道自己有選擇的自由。

芮芷晴，十歲

你好！請問你覺得小孩應該從父姓還是從母姓呢？我的答案是「從母姓」。

以前的人大部分都覺得要從父姓，但是想想看，如果沒有辛苦的媽媽懷胎十月生小孩，也不會有長大後變成爸爸的男孩吧？其實我剛出生時是從父姓，但據說在我媽媽的要求之下，就改成從母姓了。

因為我媽媽的姓氏很特別，所以我的姓氏也很特別，「芮」這個特別的姓氏讓我感到自豪，每當我說：「我姓芮。」對方肯定會想成「瑞」，但在我解釋之後，對方就會說：「哦！哇！你的姓氏好酷呀！」然而，特別的姓氏也會有煩惱，常常有人不會念我的名字，我告訴他，這個字是「芮式地震規模」的芮啦！

我覺得小孩應該要跟媽媽姓，至少第一個小孩應該先從母姓，因為小孩是媽媽努力生下來的，尤其我們的姓氏還如此特別。未來我也要讓孩子從母姓，讓這個特別的姓氏可以傳承下去。

茶碗蒸，十歲

媽媽有一天突然問我：「如果跟媽媽同姓，你會覺得奇怪嗎？」我愣了一下，因為我從來沒想過這件事。三年級上社會課的時候，老師教到親戚關係，還問我們班上有沒有人是跟媽媽同姓的。那時全班只有我一個人舉手，老師還笑著說：「太好了，可以當示範！」我覺得有點特別，也有點驕傲。

對我來說，不管是老師、朋友或同學，他們對我一樣好，沒有人因為我的姓氏和大家不同就對我怪怪的。隔壁班也有一個同學跟媽媽姓，而且她哥哥還跟她不同姓，大家都覺得沒什麼，這樣很自然啊。

我覺得，媽媽不會因為小孩不跟她姓就不喜歡他，爸爸當然也不會因為我從母姓就不愛我，這是理所當然的事。在爺爺奶奶家、阿公阿嬤家，還有我們家，我都是他們心愛的家人，不管我姓什麼，我被在意、被疼愛，這樣就夠了。

諶光燦，七歲

我在幼兒園學認字時，發現自己的名字跟媽媽的名字，第一個字都一樣，但是我知道哥哥不一樣，哥哥姓黃，跟爸爸一樣。不過，我跟哥哥名字裡都有「光」，媽媽說我們是光明燦爛的小孩。

我其他朋友如果有兄弟姊妹，都是一樣的姓，但我覺得我們家兩個小孩姓不一樣很剛好，一個跟媽媽一樣，一個跟爸爸一樣，沒有人落單，而且兩個人的姓都會繼續留下去，如果我們都姓爸爸的姓，我和哥哥長大後，生出來的小孩，不就又只有一個人的姓，那麼家裡面就會有一個人的姓被忘記。

我認為，家庭有很多種，很多人一起姓爸爸的姓，一起姓媽媽的姓，或者是一個小孩同時跟爸爸媽媽的姓，這是一件很棒的事，不會全世界的姓都愈來愈像。

如果以後，我會當媽媽，我也要讓小孩跟我一樣的姓，等他長大，我就不管他啦，他要改成什麼都可以，因為他是大人了，不是我的小孩，不過我還是會很愛他。