【母親節特別企畫3-2】我跟媽媽姓，我驕傲！（上）

陳嘻嘻，八歲

我家和一般家庭有點不一樣，我們全家四個人，我、哥哥、爸爸、媽媽，統統姓陳；但是哥哥的陳是爸爸的陳，我的陳是媽媽的陳。我出生爸爸去戶政事務所登記時，特別在表格上填了「約定從母姓」，媽媽說雖然表面上看不出差別，但這樣會在統計數字上記上一筆。

因為媽媽和爸爸追求性別平等，我家跟一般家庭不一樣，爸爸負責顧家裡的大小事，媽媽是去外面賺一點小錢過日子。對我來說，這一切都是很自然的事，我不覺得這樣的家庭有任何不對，同學也不會覺得我很奇怪。我跟隨媽媽的姓，就代表著媽媽和爸爸對平等的追求。

周米謎，十五歲

從出生到現在，我的世界裡沒有一個叫「我的爸爸」的角色。我家是單親家庭，所以我很自然地從母姓。但是我一直在想一件事，我媽媽是跟阿公一起姓周的，如果我有天想改成跟我阿嬤姓陳的話，大家會不會覺得我到底是不是周家的小孩？那我媽媽要一起改姓氏嗎？

還有，為什麼人們總是認為小孩要從父姓？公平來講，應該讓家裡的人討論，而不是直接跟爸爸或媽媽姓吧？可能有人會說：「跟爸爸姓是因為要傳宗接代啊！」但為什麼只有爸爸要傳宗接代，難道媽媽那邊不需要有下一代嗎？

我認為，沒有絕對要從父姓或從母姓，一切都是討論好就好。