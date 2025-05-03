大部分的時候，我總是全家第一個起床；即使依然睡眼惺忪或感覺全身痠痛，媽媽的本能會自動進入清醒模式，先開機速速跳出滿格電力，待會兒家人們陸續起床，就要開始元氣幹勁的一天。

但日子終究會有莫名黯淡的時刻，雖然腦袋裡的色差不是突然發生。只是許多筋疲力竭、總是不如人意的失落層層堆積；生活中的積極進取、樂觀正向，也隨之漸漸消磨，直到內心的警鈴大作……

家有「叛逆少年」，不是家長的錯

所以媽媽友們要定期聚會，吐槽伴侶、家人，以及小孩誇張不受控的行徑之後，才能真正鬆口氣，進入集體療癒的過程。比如某次一位求好心切的單親媽媽，十分擔心自家特立獨行有想法的孩子，在學校可能會與老師或同學起衝突，說著說著就哭了；若有媽媽玻璃心的現場直播，這些看似哭點低又灑狗血的畫面，可能會讓觀眾忍俊不住，但身在其中、有所共感的我們，怎能不心有戚戚焉？

當然，媽媽團體成員不能只有盲目力挺，有各自實戰經驗的我們，要分頭進擊為焦心的阿木分析：所謂「特立獨行」不過是孩子在成長中探索學習的必經過程，也是親子間共同的功課（白話文：雖然有情節輕重之分，但誰家的孩子不「特立獨行」呢？）。跟同學的爭執鬥嘴，甚至身體上的偶然衝撞，透過老師與家長理性地面對處理，就是最好的示範（白話文：當大人還在為孩子的吵架打架憤怒不平時，他們早就前嫌拋腦後，一起開心玩耍了！）；至於已經成為老師的黑名單、會被針對找麻煩……喔喔，這題比較簡單，老師如果不專業，當然是孩子運氣不好，但絕對不是阿木妳的錯！

雖然多愁善感依舊，對於已能笑出來的今日苦主媽媽，我決定乘勝追擊：「最好的解決方法，就是妳趕快去談個戀愛吧？」是個雖然荒唐搞笑，但實際有用的結論（由現場媽媽們沒在客氣的笑聲判斷）。

倘若青春期孩子面臨的問題，真有這麼容易解決就好了。不同的孩子、家庭、學校和成長環境與面對的課題，都必須在各方面條件配合下，才能關關難過關關過。若要問有沒有百搭、萬用的大絕招呢？我會建議讓子彈飛一下……

轉大人，有如誕生後便要奔跑的羚羊

我曾經在非洲坦尚尼亞賽倫蓋堤的大草原，親眼目睹一隻羚羊的誕生。當羚羊媽媽生下小羚羊時，整個羚羊家族會以圈圈圍繞著小羚羊，大約十五分鐘。這個關鍵的十五分鐘，是為了保護還站不起來的小羚羊，不被其他草原的猛獸攻擊；一旦小羚羊可以自己站起來，即使有些踉蹌無力，但腳踏土地踩個幾下，就能直挺挺地跟在羊群後頭奔跑。

青春期的少男少女轉大人也像小羚羊，可能會有各種尷尬不自在，身為家長的我們其實都有經驗，只是我們變成大人太久，已然忘記迫切的成長痛，但又太過習慣孩子還要抱著妳腿、牽著妳手，依賴著大人各種臍帶式連動投入的時光，於是家長也被制約，以肉身隨侍在側，扶持孩子成長。

即使時候到了，「家長模式」依然全年無休營業中，就很難讓少男少女們自行學會處理現實世界的高低起伏、迂迴曲折、眼色眉角，以及挫折失敗、負擔壓力，甚至是無可奈何。

如果成長必須付出代價，家長們應別再執著於孩子是否在舒適圈安身立命，而是放手讓他們在逆風或不如意中，試著找到前行的節奏與方法，未來才能轉換成自身養分。所以，我們撫慰了前面媽媽友為孩子操碎的易感玻璃心嗎？我猜沒那麼容易。但至少可以在孩子耍帥唱跳「就跟你說了放手！」之時，我們可以輕輕吟唱：「走吧！走吧！人總要學著自己長大……這是愛的代價。」